O téhle katastrofě se vědci dodnes přou: Asteroid velký jako město zasáhl Zemi silou 13 milionů atomovek

Před dvěma miliardami let na povrch Země dopadl asteroid, který měřil v průměru 25 kilometrů. Obří rozžhavená koule dopadla do oblasti dnešní Jihoafrické republiky a způsobila zřejmě největší výbuch za celé dějiny planety Země. Vědci se dodnes přou, co všechno se vlastně tehdy stalo. Život na Zemi byl každopádně blízko svému zničení.