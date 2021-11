Děsivé stíny smrti v Hirošimě a Nagasaki: Jak se mohly uchovat poslední okamžiky života tamních lidí?

Muž, sedící na schodech před bankou (na co asi právě čekal?), starší žena s holí, která se možná právě vydala na nákup, nebo člověk, stojící vedle žebříku - to jsou některé z neuvěřitelně děsivých stínů, které jako jediné zbyly po lidech v Hirošimě a Nagasaki. Jak je možné, že se jejich obrysy (na rozdíl od nich samotných) uchovaly do posledního detailu obtisknuté na chodníku nebo zbytcích budov?