Nejodolnější živočich na světě: Přežije radiaci i vakuum, oživne i po třiceti letech

Vědci už před mnoha lety zjistili, že želvušky mají velmi neobvyklou strategii pro přežití v drsných podmínkách. Uvádějí se do téměř smrtelného stavu zvaného kryptobióza, kdy ze svého těla vyloučí více než 95 % vody, stáhnou hlavu a nohy a schoulí se do formy jakéhosi dehydratovaného kokonu. Různé formy kryptobiózy u želvušek mohou být způsobeny čtyřmi spouštěcími faktory prostředí: vysycháním, mrazem, nedostatkem kyslíku a nadbytkem soli, uvádí studie z roku 2020 zveřejněná v časopise Scientific Reports.

Během kryptobiózy klesá metabolická aktivita želvušky až na 0,01 % normální úrovně. V podstatě jsou stejně živé jako zrnko prachu a také tak vypadají. Buňky želvušek jsou v tomto stavu chráněny před poškozením speciálními proteiny označovanými zkratkou TDP. Když želvušky vyloučí vodu ze svého těla, molekuly TDP vytvoří kolem buněk pevný, sklu podobný kokon. Ten udržuje buněčný materiál v bezpečí, dokud je želvuška v tunelu, a umožňuje jí znovu ožít ve vodě, když jsou podmínky příznivější, uvádí studie z roku 2017 publikovaná v časopise Molecular Cell.

Želvušky tak mohou ožít i po desítkách let. V roce 2016 vědci oživili dvě želvušky a také jedno vajíčko, které byly v kryptobioze více než 30 let. V roce 1948 jeden italský výzkumník údajně oživil želvušku z vyschlého kusu mechu, která byla stará více než 120 let.

Přežijí nás všechny

Želvušky nenajdeme na žádném seznamu ohrožených druhů. Je to celkem logické. Podle Wisconsinské univerzity v Madisonu totiž želvušky přežily všech pět masových vymírání na Zemi od doby, kdy se tato skupina zhruba před půl miliardou let vyvinula. Je celkem jisté, že želvušky tu budou i ve chvíli, kdy by lidstvo už dávno vymřelo.

V roce 2017 se vědci z Harvardovy a Oxfordské univerzity zabývali pravděpodobností některých astronomických událostí - například asteroidů, které Zemi rozmetají, výbuchů sousedních supernov a záblesků gama záření, které by se mohly odehrát během několika příštích miliard let. Poté vyhodnotili pravděpodobnost, že tyto události vyhubí nejodolnější druhy na Zemi.

Zatímco takové katastrofy by pravděpodobně vyhubily člověka, vědci zjistili, že želvušky by většinu kosmických kataklyzmat přežily, uvedli ve své studii zveřejněné v časopise Scientific Reports. Želvušky prokazatelně dokáží přežít radioaktivitu, mráz i pobyt ve vakuu. „K našemu překvapení jsme zjistili, že ačkoli blízké supernovy nebo dopady velkých asteroidů by pro lidi znamenaly katastrofu, želvušek by se to nemuselo dotknout,“ uvedl spoluautor studie a výzkumník z Oxfordu David Sloan.

Zdroj: livescience.com

