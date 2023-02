Asteroid velký jako autobus proletěl těsně kolem Země. Vědělo se o něm jen týden dopředu

Také se domníváte, že kdyby se k Zemi blížil poměrně velký asteroid, jistě bychom o tom byli všichni informováni? V době moderních technologií, internetu a pokročilého vesmírného výzkumu to přece není žádný velký problém. A věděli jste, že na konci ledna jen těsně (podle vesmírných měřítek) Zemi minul asteroid o velikosti dvoupatrového autobusu?

Mezi Prahou a Egyptem

Asteroid, který vědci pojmenovali 2023 BU, se k Zemi přiblížil 27. ledna. Proletěl těsně kolem cípu Jižní Ameriky ve výšce kolem 3,5 tisíce kilometrů, tedy přibližně stejně daleko, jako kdybychom letěli třeba z Prahy na jih Egypta. To opravdu není mnoho, zvlášť když si uvědomíme, že samotný Měsíc obíhá Zemi v až desetkrát větší vzdálenosti. I když měli astronomové jasno v tom, že prakticky není možnost, aby se asteroid se Zemí srazil, nabídli vysvětlení, co by se stalo, kdyby tak velký objekt přece jen vlétl do atmosféry.

Nebeský ohňostroj

Podle všeho bychom se dočkali hlavně zajímavé podívané, kdy by se na obloze rozzářila obrovská ohnivá koule, podobná Měsíci v úplňku. V žáru by se měl asteroid rozpadnout, z větší části shořet a na zem by pak dopadly jen malé meteority. Podle profesora Pollacca z Warwické univerzity musel nedávno objevený asteroid proletět kolem Země již nesčetněkrát, ale až nyní se dostal tak blízko a byl zpozorován. Ani on sám ale nevylučuje, že by se v budoucnu podobný objekt mohl setkat se Zemí. „Existuje mnoho asteroidů, které zůstávají neobjevené a mohly by proniknout atmosférou a zasáhnout povrch Země,“ uvedl profesor Pollacco pro deník Mirror.

Pouhý týden na přípravu

Podle dalšího člena vědeckého týmu, Davida Farnocchia z NASA, jde v případě lednového objektu o jeden z nejtěsnějších průletů, jaké kdy byly zaznamenány. Vědělo se o něm navíc jen týden dopředu, kdy jej objevil amatérský pozorovatel Genadij Borisov z Krymu. Podle všeho se v případě 2023 BU můžeme těšit na poměrně brzké příští shledání.

Vědci vypočítali, že jeho dráha by jej měla k naší planetě přivést znovu přibližně 425 dní, ale to už by měl proletět v mnohem větší vzdálenosti. Blízký průlet kolem Země změnil jeho oběžnou dráhu kolem Slunce. Ta se prodloužila a z pomyslného kruhu, který vesmírný „autobus“ zvládl obletět za 359 dní, se stala elipsa, která vyžaduje delší dobu ke zdolání.

Zdroj: NASA, Mirror

