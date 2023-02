Vědci odhalili tajemství pod povrchem Země. Další odpovědi by měla přinést plánovaná cesta na Měsíc

Pro vědce, kteří se zabývají vesmírem, není žádná vzdálenost příliš veliká a žádný časový úsek příliš dlouhý. Proto nás nemůže překvapit, že k události, o níž bude řeč, došlo podle astronomů přibližně před 4,5 miliardami let. Tehdy se naše planeta srazila s dalším podobně velkým tělesem, planetou Theia, což se samozřejmě neobešlo bez následků.

Nová planeta Měsíc a něco navíc

Vinou nárazu se druhá planeta rozpadla na několik kusů, z nichž jeden se stal souputníkem Země a známe jej jako Měsíc. Další dva obrovské kusy této planety se ale podle současného zjištění vědců s největší pravděpodobností zabořily hluboko pod povrch Země a jsou tam ukryty dodnes. Podle všeho se zdá, že jde o dvě vrstvy hornin v místech pod západní Afrikou a také pod hladinou Tichého oceánu. Nejde ale o žádné drobečky, můžeme si je představit přibližně jako celé kontinenty. Jejich hmotnost může být až šestkrát větší, než kolik „váží“ celý Měsíc. Odborník na termodynamiku Qian Yuan, Ph.D. a jeho tým se domnívají, že jde o objekty, jejichž nejmenší rozměr je minimálně tisíc kilometrů.

Zvláštní rozdíly pod povrchem Země

Pokud dojde k zemětřesení a odborníci mají možnost měřit rychlost a intenzitu šíření seizmických vln, je zřejmé, že se vlny právě v místech uložení zbytků planety Theia chovají jinak – zpomalí, protože procházejí hustší hmotou než v jiných částech Země.

Opravdu hustá planeta

Planeta, která se tehdy s mladou Zemí srazila, byla mnohem hustší než ta naše, její kusy tedy mohly prorazit zemský povrch a doslova se zavrtat až do blízkosti zemského jádra, kde jsou uloženy dodnes. Alespoň tak si to představují zastánci popsané teorie. Jak je obvyklé prakticky u všech složitě prokazatelných vědeckých problémů, má i tato teorie Qiana Yuana skupinu odpůrců, kterým se toto vysvětlení zdá být za hranicí možného.

Jsou i jiné teorie

Podle dalších teorií jsou místa s odlišnou hustotou ryze pozemského původu. Mohlo by jít o ohromná ložiska zchladlého magmatu, který vyvřel kdysi dávno pod povrchem tehdejšího oceánu.

Jak je to ve skutečnosti? Mnoho vědců dává dnes zmiňovanému Qianu Yuanovi za pravdu. Další zajímavé informace mohou přijít ve chvíli, kdy se podaří uskutečnit výzkumnou cestu na Měsíc. Tu již delší dobu plánuje NASA i Čína a astronauti by tentokrát měli přistát na jeho jižním pólu. Odběr vzorků horniny z hlubších vrstev měsíce a jejich porovnání se zjištěnými vlastnostmi podivných útvarů uvnitř Země posunou naši představu o vlastní planetě zase o kus dál.

Zdroj: Observer, NASA, Science

KAM DÁL: Velký andělský horoskop na únor 2023: Lvům hrozí zrada, Střelci se přestěhují.