Velký andělský horoskop na únor 2023: Lvům hrozí zrada, Střelci se přestěhují

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beranům přinese únor velké pracovní příležitosti. Vypadá to, že se budete rozhodovat, zda zůstat na místě, které jste si vybudovali, nebo se rozhodnete řítit se do neznáma. V rodině bude vládnout pohoda, na všem se perfektně domluvíte. Ať už toužíte po cestování, nebo rekonstrukci obydlí, s partnerem budete zajedno. Čeká vás báječný měsíc!

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Únor pro vás bude znamenat změny. Rozhodli jste se, že už nemůžete nadále čekat. Chcete na chvíli zpomalit, zároveň ale tušíte, že vás něco žene kupředu. Jak na to? Spolehněte se na meditaci, nepodceňte ale ani pravidelnou manifestaci. Nezapomeňte, že to, co vpustíte do své mysli, se projektuje do života kolem vás.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Neutrácejte peníze, které máte teď k dispozici. Později byste hořce litovali, že jste si tento měsíc opět nevytvořili žádnou rezervu, po které tolik toužíte. Skoro to vypadá, že se zmítáte mezi touhou po stabilitě a heslem, že život se má žít a užít. Zkuste najít ten zlatý střed, ve kterém vám bude dobře, a konečně získáte to, po čem tolik prahnete.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Velké pracovní příležitosti na sebe nenechají dlouho čekat. Bude se vám ale také dařit na poli lásky. Pokud jste nezadaní a zdálo se, že už je vše ztraceno, můžete se začít radovat. Teprve teď přicházejí ta pravá dobrodružství! V rodině se také uklidní dlouhodobé konflikty, které se zdály být neřešitelné. Přijměte, co vám Vesmír nabízí.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Přátelé vás nezradí, můžete se na ně bez obav spolehnout. Dejte si ale pozor na kolegy, kteří touží po vašem místě. Mohli by vám tento měsíc házet klacky pod nohy. Šéfovi ale brzy dojde, jak se věci mají, a nenechá vás v nejistotě. Získáte tak velmi silnou pozici, která se vám bude v následujících týdnech hodit.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Pokud toužíte po změně bydlení, tento měsíc by se konečně mohlo zadařit. Ať už půjde o nový pronájem, nebo dokonce koupi nemovitosti, budete mít šťastnou ruku. Ve vzduchu je také možnost, že se konečně sestěhujete s tím, koho hluboce milujete. Trochu teď zariskujte a běžte do toho. Nebudete litovat.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Tento měsíc vás čeká náročný úkol. Musíte v sobě znovu probudit vděčnost za maličkosti. Za teplé jídlo a čistou postel. Za střechu nad hlavou. Zdraví. Jak chcete ocenit velké věci, když si vůbec neuvědomujete unikátnost těch základních? Pokud stále myslíte na nedostatek (třeba finanční), není divu, že se vám v životě zrcadlí ve své plné síle.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Naučte se nehromadit věci. Dejte přednost kvalitě nad kvantitou. Pokud se naučíte kupovat jen tolik, kolik skutečně potřebujete, hned se vám bude lépe dýchat. Velké množství věcí kolem vás totiž nepřináší blahobyt, ale nepohodlí duše. Andělé vás chrání a povedou vás správným směrem. Tohle je ale nezbytný krok k úspěchu.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Pokud vám něco nevyhovuje, zkrátka to změňte. Nebojte se nových cest, budou báječné a plné dobrodružství. Život je krátký na smutek, špatné víno a jídlo, co vám nechutná! Kupte si letenku, po které toužíte. Přestěhujte se na místo, které vám nedá spát. Věřte, že Vesmír pracuje pro vás a cesta, po které chcete jít, se vám otevírá. Čekají vás fantastické začátky.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Otevřete se tomu, o čem ve skrytu duše sníte. Jste teď ve velmi silné karmické pozici, což znamená, že můžete změnit rodové zatížení, které vás zpomalilo. Dařit se vám bude zejména v oblasti partnerských vztahů. Nezadané čeká rande snů, zadané významný životní posun, který si přáli. Velká rozhodnutí ohledně pracovních záležitostí nechte na později.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

V lásce jste teď trochu tápali, už brzy se ale vyčasí. V oblasti financí riskujete – možná až příliš. Přinese to však ovoce, dokonce byste mohli začít budovat podnikání takových rozměrů, o kterých se vám ani nesnilo. Vaše urputná snaha, která vás v posledních týdnech dostávala na samé dno sil, se konečně zúročí. Ve svém okolí budete pro mnohé vzorem.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Nenechte se rozhodit! Ani kdyby vám někdo v únoru tvrdil, že sníte o něčem, na co zkrátka nemáte. Jste dostatečně dobří, abyste získali velký rozhled, zkušenosti i úspěch. Život bude přesně takový, jaký si ho uděláte. Věřte si, pečujte o své tělo i duši. Vše vám potom půjde snáz. Únor bude o tom, abyste znovu získali své ztracené sebevědomí.

