Numerologie: Tajemství dne, kdy byl zvolen Petr Pavel. Čekají Česko dobré časy?

V sobotu 28. ledna 2023 začala nová éra České republiky. Lidé slaví a připíjejí si na nového prezidenta. Příznivci neúspěšného kandidáta Andreje Babiše naopak podle některých videí na TikToku uvažují, že se přestěhují do jiné země. Jak se ale vlastně povede novému prezidentovi? Sjednotí republiku, která se zdá být rozdělena? Podívejte se, co přináší datum, kdy se svět dozvěděl, kdo vystřídá Miloše Zemana.

Devítka značí idealistický přístup

Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel, se kterými se pojí také výklad osudu. Datum zvolení Petra Pavla přináší číslo devět, touhu hledat ideály a spojovat. Nový prezident bude intenzivně získávat zkušenosti a setkávat se s významnými osobnostmi. Bude také zodpovědný a materiální zajištění pro něj nebude primární. Mnoho záležitostí bude řešit podle svého srdce, a nikoli finančního profitu. Možná tak nepřijme ani některé z výhod, které se mu s prezidentským křeslem nabízejí.

Snadno se učí, bude se perfektně ovládat při veřejných vystoupeních a ukáže cestu těm, kteří zatím jen tápají. Čekají ho také velké výzvy a cesty do zahraničí. Bude mít idealistický přístup k sobě i ke svému okolí. Mohl by si také získat ty, kteří mu dosud nevěřili.

Přichází stabilita, touha po vzdělání i náprava starých chyb

Celé jeho volební období se ponese v duchu jednoty. Národ, který mu věří, bude ale chtít vidět výsledky, a to ho někdy může dostat do úzkých. Mnohokrát o sobě také může pochybovat, oporou by mu však měl být dobrý tým i rodina.

Devítka je také číslo naplnění, uzavření a dokončení. Z karmického hlediska jde o nápravu starých chyb a dlouho odkládaných záležitostí. Vyznačuje se moudrostí, inteligencí a touhou konat obecně prospěšné věci. Vede také ke vzdělání. Prezident bude mít svůj názor, který bude měnit jen velmi nerad.

Je ale také symbolem perfekcionismu a přijetí druhých bez soudů. Dalších pět let by tak mělo být stabilních a nadějných. Negativa se mohou projevit v podobě nedůtklivosti, arogance či drobné povýšenosti. Osoby ovládané číslem devět bývají staré duše, které dokážou využít zkušeností z minulých životů a jsou napojeny na věci mezi nebem a zemí. Snadno chápou souvislosti a jsou vždy připraveny podat pomocnou ruku.

