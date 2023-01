Generál Pavel udělal z kampaně referendum o Babišovi. Předseda hnutí ANO pohřbil své šance hned na začátku

Česká republika zná nového prezidenta, který přebírá uvolněné místo po Miloši Zemanovi. Je jím generál ve výslužbě Petr Pavel. Babiš, ač byl pasován před prvním kolem prezidentské volby mnohými na favorita, nakonec pohořel, což je možná dobře vzhledem k jeho dalším ambicím v parlamentních volbách v roce 2025, kde si jistě bude brousit zuby na premiérské křeslo. Babiš nedosáhl na prezidentský stolec z několika důvodů. Především se opíral až o neobvyklou míru útočnosti, která odstartovala hned na tiskové konferenci k prvnímu kolu, kde vystoupil nasupený předseda hnutí ANO a spustil těžkou kanonádu urážek směrem ke svému soupeři pro druhé kolo.

Babiš jako mírotvůrce, Pavel jako válečník

Ruku v ruce s tím už byl připraven pomýlený billboard, v němž chtěl Babiš říct, že on nezatáhne Českou republiku do války, a přímo tak zneužil ozbrojený konflikt na Ukrajině, který trvá již bezmála rok. Ústřední narativ Babišovy kampaně pro druhé kolo tak byl vlastně jednoduchý a přitom dostatečně úderný: Já (Babiš) nezatáhnu obyvatele této země do války, kdežto Pavel to udělat chce, protože je hlavním představitelem ,,válečné strany".

Babišovi markéteři v duchu nejlepších tradic hnutí SPD tím chtěli zasít v obyvatelstvu strach, který přičinlivě přiživovala naše pilná dezinformační scéna jako Babišova záloha tím, že dojde v ČR k mobilizaci. Synové a vnuci od rodin tudíž budou muset povinně narukovat. Sázka na tuto "jistotu", tedy strach jako osvědčenou emoci, pohořela na celé čáře jednak svým absurdním obsahem (proč by Pavel chtěl někoho zatahovat do války?), ale také doprovodnou formou, o níž se v diskusích staral Babiš. Ten počítal s tím, že "přejede" svého oponenta v debatách a nezkušený generál nebude schopen čelit zvýšenému přívalu arogance, hulvátství a podpásových úderů, přikrášlených v marketingové laboratoři hnutí ANO.

Pavlova sázka na slušnost

Zde se podruhé Babiš přepočítal, protože Pavlův tým vsadil pro druhé kolo kampaně nikoliv na konfrontaci, ale na slušnost, věcnost a střídmost a hlavně na to, aby se generál nedal vyprokokovat k neuváženým činům či krokům, které by byly jedině vodou na Babišův mlýn. To znamená, aby se Pavel nepustil do emocionálně vyhrocené slovní přestřelky a dostál tak příkladně svému heslu pro celou kampaň - pověstnému "řádu a klidu".

Nutno konstatovat, že Pavel, kterého si měl Babiš "namazat na chleba", v diskusích obstál se ctí, což se dá přičíst na vrub výborné práce jeho týmu a poradců pro jednotlivé oblasti. Nejenže Pavel dokázal pohotově reagovat, ale až se sžíravou ironií odrážel podpásové útoky svého soupeře, kterého to v určitých pasážích debat dovádělo k nepříčetnosti.

Referendum o Babišovi

Druhé kolo se tak nevedlo jen v osobní rovině duelu Pavel-Babiš, ale Pavlův tým z něj cíleně udělal referendum o slušnosti a důstojnosti v přímém protikladu aroganci, lžím a podlým urážkám. Pavel tak nechal záměrně "vyniknout" pravou Babišovu povahu v přímém přenosu, aby sám zůstal ledově klidný a navíc věcný. Druhé kolo tak ve skutečnosti mělo povahu referenda o Babišovi, a ne primárně o tom, co jako prezidentský kandidát kdo nabízí.

Tato taktika, kterou Pavlův tým vhodně zvolil, se ukázala jako velmi účinná, proti které v podstatě neměl Babiš obranu. Protože pokud by vedl stejně slušně kampaň jako Pavel, musel by "klesnout" na jeho úroveň, kde generál zcela dominoval. Babišova taktika pro druhé kolo, v němž si liboval v mimořádné verbální agresivitě a přemíře osočování, které mnohdy nabylo jindy úsměvných, jindy vyloženě absurdních forem, tak selhala. Jak se ukázalo, Pavel není Jiří Drahoš, kterého Zeman "utloukl" v debatách a ještě z něho udělal "velkého přítele" migrantů.

Zároveň letošní vyhrocená prezidentská kampaň jasně ukázala, že záměrně vyostřená konfrontace kombinovaná s arogancí a přehnanou dávkou demagogie má přece jen určité limity, kdy se už začnou obyčejní lidé bouřit. Pavel dokázal v těžkém duelu složit státnickou zkoušku a my mu jen můžeme v nové funkci popřát hodně štěstí.

KAM DÁL: Babišův tvrdý náraz do zdi. Odpudivá prezidentská kampaň se obrátila proti němu.