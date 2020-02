Vítejte zpátky na Zemi. Z vesmíru se vrátili astronauti, Kochová překonala rekord...

Do vesmíru by se asi chtěl podívat téměř každý - kdyby to tedy nebylo spojeno s riziky, dlouhou přípravou, pečlivým výběrem a testy. Pro někoho se ale tento sen stane skutečností a ve vesmíru dokonce překoná rekord - jako Christina Kochová, která se šťastně vrátila na Zemi po neskutečných jedenácti měsících!