Vědci objevili novou planetu, na které by mohl existovat život

Na této planětě by totiž podle expertů mohla být voda a tím pádem také nějaká forma života. Údajně by se mohla nacházet ve vzdálenosti 117 světelných let od Země, jak obíhá bílou trpasličí hvězdu, jak informuje web The Times.

Bílá trpasličí hvězda, kterou tato planeta obíhá podle vědců použila své zásoby vodíku jako nukleární plaivo.

Podle expertů z univerzity v Londýně (University College London) je tento fakt indikátorem, že v blízkosti této hvězdy by se mohly vyskytovat nějaké formy života. Znamená to totiž, že v okolí této hvězdy by teoreticky mohly být takové teploty, které by na okolních planetách umožnily existenci vody v kapané formě.

Vědci poté tyto objevy publikovali na webu Royal Astronomical Society, organizací, která se zabývá studiem astronomie.

Trpasličí hvězda, kterou planeta obíhá se podle vědci publikovaného článku nazývá WD1054–226 a změny v jejím světelném záření byly po dobu 18 nocí pozorovnány pomocí speciální vysokorychlostní kamery a veškeré změny byly poctivě zaznamenány.

Na základě tohoto zkoumání měli vědci možnost zjistit jaké útvary WD1054–226 obíhají, kolik jich je a jak jsou kolem této hvězdy rozprostřeny. Zjistili, že nově objevená planeta je od trpasličí hvězdy vzdálena pouhé 2,5 milionů kilometrů, tady 1,7 % vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí.

V porovnání se sluncem je tato hvězda mnohem menší a planety jsou jí mnohem blíže, protože zkrátka nevyzařuje tolik světla tepla, jako Slunce.

„Možnost výskytu této planety v obyvatelné zóně je vzrušující a neočekávaná, tohle jsme nehledali. Je však důležité mít na paměti, že k potvrzení přítomnosti planety je zapotřebí více důkazů. Planetu nemůžeme pozorovat přímo, takže potvrzení může přijít porovnáním počítačových modelů s dalšími pozorováními hvězdy a obíhajících trosek,“ vyjádřil se k objevu jeden z výzkumníků, profesor Fahiri.

Zdroj: Royal Astronomical Society, The Times

KAM DÁL: Nejhorší období v dějinách lidstva: Tehdy byste žít opravdu nechtěli.