Žena dostala dárek od tajného nápadníka. Vyděsil ji k smrti

Žena si na recepci posilovny vyzvedla šokující dárek od muže, který do ní také pravidelně docházel. Když si balíček vyzvedla, neměla nejmenší tušení, co se ukrývá uvnitř. Podle její reakce by byla mnohem raději, kdyby to tak i zůstalo.

Po otevření balíčku zjistila, že jí muž věnoval její zarámovanou fotku z posilovny a ještě k tomu přidal několik dalších fotek, jak v posilovně cvičí. Údajně měl zarámovaný snímek ženy dva dny u postele na svém nočním stolku.

Celou situaci hned v posilovně nahlásila, zaměstnanci posilovny s tím ale údajně nemohli nic udělat, alespoň ale s mužem promluvili a řekli mu, aby se nic podobného v budoucnu neopakovalo.

Nakonce ale žena na sociálních sítích sdílela, že celá situace nabrala nečekaný spád. Do posilovny totiž volal syn muže a prosil její zaměstnance, aby jeho tátovi ukončili členství, a ti mu vyhověli.

„Nejsem si jistá, jestli to je tím, že viděl moji fotku na jeho nočním stolku, nebo jestli doma řekl ještě něco dalšího. Tak alespoň jsem v bezpečí, tedy doufám,“ uvedla.

Její fanoušky ale vývoj situace vůbec neuklidnil, spíše naopak. Podle nich to, že do posilovny musel volat jeho syn, ukazuje na vážnost situace.

„Jestli tam volal jeho syn, tak to může znamenat, že něco podobného udělal už předtím,“ napsal jeden sledující.

„Doufám, že se nic podobného už neopakovalo,“ objevilo se pod příspěvkem.

„Zavolejte policii,“ napsal fanoušek.

