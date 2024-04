Ženu držel únosce sedm let v rakvi pod vlastní postelí. Udala ho žárlivá manželka

Dnes by se stopem vydal na výlet asi jen opravdový odvážlivec, ale na konci sedmdesátých let bylo takové cestování mnohem běžnější, dokonce i v Americe. Přesto si tehdy dvacetiletá Collen Stan dávala dobrý pozor, ke komu nasedne do auta na své cestě z domova v oregonském městě Eugene za přítelem do Kalifornie. Podle serveru crimeandinvestigation.co.uk několik nabídek na odvoz dokonce odmítla, řidiči se jí nezdáli dost důvěryhodní. Až zastavila dodávka, v níž seděla mladá rodina. Muž Cameron Hooker, jeho žena Janice a malé dítě. Mohla si zvolit bezpečněji vyhlížející společnost? Zdálo se, že ne. Jenomže život je mnohem složitější, než se může na první pohled zdát.

Okamžik rozhodl o dalších sedmi letech

Auto ujelo asi třicet kilometrů ve směru, kterým Collen skutečně chtěla jet, ale pak došlo k velkému zlomu. Řidič zajel do lesa, pasažérku ohrožoval nožem, pak ji svázal a zakryl jí oči i uši, aby nemohla vytušit, kam ji vezou.

Jejich cesta skončila u Hookerových doma v Red Bluffu, a jak brzy zjistila, její další dny, dokonce měsíce i roky se měly odehrávat převážně ve sklepě tohoto domu, jak uvádí web news.com.au. Byla sice v Kalifornii, kam původně mířila, ale takovou dovolenou si jistě nepředstavovala.

Uvázaná ve sklepě

Další osudy Collen Stan byly víc než kruté. Uvázaná za zápěstí ke stropu sklepa musela snášet dennodenní útrapy, kdy ji únosce mučil bitím, pálením a sexuálním násilím. To vše za vědomí jeho manželky, pro kterou Collenina přítomnost v domě znamenala vysvobození.

Dříve to totiž podle Closeronline byla právě ona, která musela snášet zvrácenosti svého manžela. Navíc toužila po dítěti a Cameronovi bylo jasné, že by se tím mnohé změnilo. „Dovolil“ jí tedy miminko pod podmínkou, že ona bude na oplátku souhlasit s přítomností sexuální otrokyně v domě. A Janice ráda souhlasila.

Otrokyně sadistického úchyla

Collen se tak nuceně stala členkou děsivé tříčlenné skupiny, kde plnila jen funkci oběti pro mužovy úchylné potřeby. Zatímco na své otrokyni si vybil své zrůdné sadistické představy, odebral se následně za manželkou do ložnice, kde již všechno probíhalo bez větších zvráceností.

Collen navíc namluvil, že je členem tajné organizace, která má všude svoje zvědy, a jakýkoliv pokus o útěk ze sklepa by okamžitě byl potrestán smrtí – a to nejen její, ale i dalších členů její rodiny. Možná se unesená mladá žena mnohdy domnívala, že by pro ni smrt byla lepší varianta než snášet zacházení, jakému se musela podrobovat. Strach ale přece jen zvítězil, a tak rok po svém únosu dokonce podepsala smlouvu, že se stane otrokem Hookerových.

Celé dny v rakvi

Po několika měsících se rodina přestěhovala do mobilního domu bez sklepa. Nastal problém, kam s otrokyní, aby se o ní nedozvěděly děti. Hooker přišel na nápad, který mu vycházel několik dalších let. Zatímco Collen už byla po mnoha strašlivých chvílích zcela poddajná a poslušná, pořídil rakev, kterou schoval pod vlastní postel.

V ní pak musela otrokyně trávit kromě jediné hodiny, která pro ni většinou znamenala jen bolest a trápení, celé dny. Ve tmě, bez hnutí a bez hlesu, aby nikdo nepoznal, že je v karavanu ještě někdo další.

Volnější režim, ale svoboda to nebyla

Po dvou letech se Hooker rozhodl Collen přece jen trochu věřit, a dovolil jí dokonce částečně pečovat o děti. Znamenalo to pro ni možnost pohybu a chvíle relativní volnosti. Dokonce směla zatelefonovat domů a po dalších měsících se v doprovodu Janice za rodinou dokonce podívala.

Nesměla ale samozřejmě vyzradit ani slovo o tom, kde a jak přežívá. Všechno šlo podle únoscových představ až do okamžiku, kdy udělal osudovou chybu. Slíbil totiž své ženě, že Collen bude mít jen na týrání, ale Janice zůstane věrný. Svoje předsevzetí nedodržel a to jeho manželku rozzlobilo natolik, že se po sedmi letech rozhodla prozradit unesené ženě pravdu o neexistenci sekty, která by mohla zlikvidovat ji i její rodinu.

Konečně spadla klec

Protože Collen již měla zase o něco volnější režim, rozhodla se jednoho dne od svého trýznitele, kterému byla v té době již téměř bezmezně oddána, opravdu odejít. Policii však přesto nekontaktovala. To udělala až zhrzená Janice, která pod slibem, že zůstane v utajení, proti svému muži vypovídala. Zanedlouho přišel soud, kde únosce tvrdil, že se do něj Collen zamilovala a všechno, co dělali, snášela dobrovolně. Soud takové lži samozřejmě nevěřil a Cameron konečně putoval do vězení – na 104 let. I když od svého uvěznění již několikrát požádal o propuštění, nikdy mu nebylo vyhověno, a to i s ohledem na neustálý Collenin boj za to, aby zůstal za mřížemi po zbytek jeho života.

Unesená Collen Stan i Janice Hooker nyní žijí pod jinými jmény své nové životy. Ani jedné Cameron Hooker rozhodně nechybí a obě věří, že se už z vězení nikdy nedostane.

