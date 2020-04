Zpátky do dětství: Večerníček je s námi už padesát pět let a pořád toho o něm hodně nevíme

Ať už se děj pohádek odehrává za mlhou hustou tak, že by se dala krájet - a nebo možná ještě dál, v makovém poli, v lese Řáholci, v pařezové chaloupce, v Hrusicích nebo kdekoliv jinde, určitě jsme se na ně jako malí těšili. A těší se na ně děti dodnes. Vždyť večerníček je stálicí obrazovek již pětapadesát let a na pohádky, které nás provázely od prvních let až do pozdního dětství, určitě nikdo z nás nezapomněl. Které jste měli rádi právě vy?