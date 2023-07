Jak se zbavit akné: Různé postupy vysvětluje odborník

S akné musí počítat zejména mladí lidé během svého dospívání. „S tímto kožním zánětem mohou bojovat již od 13 let, jeho výskyt ustupuje někdy kolem 20. roku života. Pokud si jako mladí sedm let přejete k narozeninám, aby vás už akné netrápilo, ale ono se stále radikálně rozšiřuje, je nutné zjistit, co vlastně akné je – a jaké jsou cesty k jeho zahojení,“ vysvětluje MUDr. Štěpán Kotrba.

Akné – co to je?

Hladká pleť jako z reklamy. To je sen všech, kdo měli nebo mají zkušenosti s nemocnou pokožkou. Najít v dospívajícím věku pupínek je malou lidskou tragédií. Podle lékaře ale bohužel existují případy, kdy je tento druh neinfekčního onemocnění závažnější, než „jen“ pár beďarů.

„Akné samotné je zapříčiněno zánětem vývodu mazových žláz. Vzniká většinou ve chvíli, kdy vaše tělo produkuje vyšší množství mazu, čímž se vytvoří rohovinová zátka, která ucpe maz pod povrchem. Ten vybobtná v podobě zánětu, který známe v podobě bolavého a nevzhledného pupínku.“

Co ovlivňuje vznik akné?

Někdo má holt v životě trošku více smůly a podkožního mazu. Za vším však nehledejme nepřízeň osudu. „Jeden z těžko řešitelných faktorů ovlivňujících tvorbu akné tkví v genetice. Velikost a funkce mazových žláz je často dědičná stejně jako tvorba keratinu, která jeho výskyt silně ovlivňuje,“ má jasno lékař.

Hlavním vojákem na bitevním poli vaší kůže jsou hormony. „Ty se hlavně v dospívání neregulují, ale naopak jsou v rozpuku. Nemusí to však být pouze hormony související s pubertou, ale vliv na výskyt akné mohou mít také hormony hypofýzy, štítné žlázy či hormony nadledvin.“

Dalším faktorem podporujícím výskyt akné je zvýšený počet bakterií. „Ten však není ovlivněn osobní hygienou. Stejně tak je pro záněty radost, když je vaše imunita slabší a méně odolná. V té chvíli jsou křehčí jedinci obětí nepříjemného a rozsáhlého výskytu akné na obličeji, ale také na horní části zad či hrudi. V těchto místech se totiž nejvíce vyskytují mazové žlázy,“ uvažuje odborník.

Čeho se vyvarovat?

Neustálý boj se zánětem kůže je psychicky náročný souboj, který v lidech vyvolává zcela pochopitelný stres. „Paradoxně neklid duše přispívá k tomu, že veškeré pokusy o léčbu většinou končí ve slepé uličce. I když je to v mnoha případech možné jen těžko, je důležité najít vnitřní pohodu, protože se tím otevírá šance, že bude léčba úspěšnější.“

Stav vaší pokožky si můžete také zhoršit užitím nevhodné kosmetiky. „Rozhodně se vyhněte používání produktů s vazelínovým základem. Ty totiž póry ucpávají, a tím situaci ještě zhorší. Léčbě zcela jistě nepomůže ani konzumace alkoholu a kouření cigaret. Boj s akné v lecčems připomíná boj s kilogramy, protože taková čokoláda a mléčné výrobky také nepřispějí k hladké pleti.“

Jak na to?

Když už ani prevence nepomáhá a akné nad vámi stále vítězí, je načase zvolit opravdovou léčbu. „Ta v ideálním případě musí přijít hned během prvního výskytu, protože jen tak lze zabránit zhoršujícímu stavu, který vede až k zjizvené tváři na celý život. Hraniční doba, kdy je dobré reagovat, se datuje maximálně v délce jednoho měsíce od prvního výskytu. Způsoby léčby zásadně ovlivňuje rozsah onemocnění a také to, jak dlouho už s akné zápasíte.“

V počátcích problému je podle lékaře vhodné použít kosmetiku doporučenou lékařem nebo lékárníkem, ale obecně se ve vážných případech léčba rozděluje na tři rozdílné kategorie, které okomentoval MUDr. Kotrba:

„Místní léčba se užívá většinou v rané fázi a je vhodná pro lehká a středně těžká akné. V tu chvíli se užívají lokální léky jako kyselina azelaová, antibiotika či retinoidy . Ty jsou následně doplněné desinfekčními léky, jako jsou kyselina salicylová, alfa hydroxy kyseliny, zinek apod.“

. Ty jsou následně doplněné desinfekčními léky, jako jsou kyselina salicylová, alfa hydroxy kyseliny, zinek apod.“ „Celková léčba většinou počítá se závažnými případy, kdy je výskyt opravdu markantní. Lokální léčba zde neměla úspěch, a tak přichází na řadu silnější antibiotika . Nejúčinnější je izotretinoin. Účinky jsou viditelné až v řádu měsíců.“

. Nejúčinnější je izotretinoin. Účinky jsou viditelné až v řádu měsíců.“ „Fyzická léčba zkouší variantu světloléčby, která má však spíše doplňkový charakter. Mnoho lidí ji však využívá jako hlavní zdroj terapie, která vede k zlepšení stavu pokožky.“

Zdroj: redakce, MUDr. Štěpán Kotrba, nih.gov

KAM DÁL: Myslela si, že má na zádech akné. Bylo to ale něco mnohem horšího.