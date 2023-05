Moučnivka: Nemoc kojenců si brousí zuby i na dospělé

Moučnivka se jeví jako malichernost, ale šíří se rychle a může ji vyvolat dětská nerozvážnost i oslabený imunitní systém dospělých. Vše o infekci jsme načerpali z těchto studií a odborných článků, které upozorňují na souvislost s diabetem, kojením a obranyschopností a možnosti léčby.

Příčina moučnivky u kojenců je jasná. Všechno, co najdou, si strkají do pusy a olizují. Do úst se jim tak dostane extra porce špíny a nečistoty a bacily mají pré.

Žena, která během třetího trimestru prodělá kvasinkovou infekci, může moučnivku přenést na dítě ve chvíli, kdy prochází porodními cestami.

A právě to způsobí bílý povlak na jazyku, který při bližším prozkoumání vypadá jako drobné hrubky tvarohu.

U starších pacientů jde většinou o závažnější příčinu.

Dospělí pacienti s moučnivkou

Dospělý člověk má lepší hygienické návyky než děti a pečuje o své zdraví. Problém ale představují vážnější nemoci nebo užívání silných léků. Riziko výskytu je i při vyšší konzumaci jednoduchých cukrů nebo u kojících žen, ke kterým se infekce dostane z úst dítěte přes bradavku.

Moučnivka je nakažlivá, ale riziko přenosu je víceméně jen u dětí, které nechápou způsob šíření infekce a možnosti, jak tomu předejít. Pediatrička Klára Šillerová upozorňuje na to, že častým cílem moučnivky jsou čerství novorozenci. Je to reakce na nové prostředí.

K výskytu moučnivky u dospělých mohou přispět různé faktory:

snížená funkce imunitního systému,

nadměrné kouření,

dlouhodobý stres,

užívání antibiotik a kortikosteroidů,

onkologická onemocnění,

HIV (užívání léků),

onemocnění jater,

diabetes,

chudokrevnost,

nošení zubní náhrady (pravidelné a důkladné čištění je nezbytné).

Bílý povlak nemusí být ze začátku vidět, jde jen o tenkou vrstvu. Barva nabírá na intenzitě postupně. Na netypické dění v ústech vás ale upozorní nadměrné sucho (i přes dostatečný příjem tekutin), pnutí, mírné pálení a nahořklá chuť.

Prevence je základ

Moučnivka je jeden z mnoha projevů některých nemocí, způsobuje nepohodlí v ústech a prodlužuje léčbu. Naštěstí není nebezpečná a do týdne většinou odezní. Pokud se ale objevuje opakovaně, budete se muset zaměřit na příčinu potíží. Nejúčinnější je doplnění vitamínů nebo pití bylinných čajů, které můžete užívat preventivně, čímž podpoříte funkci imunitního systému. Jeho špatný stav je totiž nejčastější příčinou moučnivky. Mimoto vám lékař nasadí speciální roztok s obsahem antimykotik.

Jak na přírodní léčbu moučnivky?

To, že moučnivka nevyžaduje návštěvu lékaře, platí jen u dospělých (pokud se stav nezhoršuje a do týdne problémy zmizí). Dětský organismus by totiž mohl na bylinné výluhy zareagovat nepřiměřeně. A to i přesto, že měsíček lékařský nebo levanduli používáte běžně. Dospělí mohou léčbu moučnivky podpořit pomocí některé z těchto bylin:

lichořeřišnice,

levandule (esenciální olej),

oregano (esenciální olej),

aloe vera,

lapacho (ve formě čaje),

echinacea,

měsíček lékařský.

Pokud už se rozhodnete pro bylinné odvary, nekombinujte je. Tělo potřebuje čas (minimálně dva dny), aby začalo reagovat.

Zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, health.clevelandclinic.org, nhs.uk

