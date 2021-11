Bolest zad může znamenat vážnější problémy. Jak si od ní ulevit doma, radí fyzioterapeutka Eva Novotná

„Existují dva typy bolesti zad, chronické a akutní. Vždy bychom se měli co nejvíce snažit o to, aby k těm akutním nikdy nedošlo. Ty mohou nastat při nepozornosti, rychlých pohybech nebo když člověk dlouhodobě ignoruje mírnou bolest zad,“ řekla pro Čtidoma fyzioterapeutka Eva Novotná.

Tou nejdůležitější radou tedy je bolest zad nikdy nezanedbávat. Jakmile pocítíte i třeba jen mírnou bolest, měli byste ji okamžitě řešit, ať už návštěvou fyzioterapeuta, nebo domácím cvičením.

Na vaše tělo náhradní díly neseženete

„Vyhnout se ale lze i chronické bolesti zad, a to zkrátka tím, že budete pečovat o své tělo. Přirovnala bych to asi k tomu, že se někteří lidé lépe než o svá těla starají o své vozy. S autem chodíte jednou ročně do servisu, dvakrát ročně měníte pneumatiky, reagujete na varovné kontrolky a tak dále. To samé by se mělo dít i v případě vašeho těla,“ vysvětlila Eva Novotná.

Pokud tedy pociťujete bolest v zádech nebo kdekoliv jinde, měli byste to brát jako jakousi vaši varovnou kontrolku a co nejdříve na ni reagovat. Do auta totiž můžete zakoupit náhradní díly, ale záda máte jen jedny.

Sedavé zaměstnání

„Jedním z nejčastějších příčin bolesti zad je sedavé zaměstnání. Pokud tedy máte tento typ práce, je potřeba se minimálně každou hodinu protáhnout, abyste bolesti zad účinně předcházeli,“ prozradila fyzioterapeutka.

Následující cviky vám zaberou pár minut a ušetří vám spoustu bolesti.

Protažení beder

položte si ruce na bedra a zakloňte se dozadu, jak nejvíce můžete, a chvilku v záklonu vydržte, poté se můžete protáhnout stejným způsobem i směrem dopředu

Protažení krční páteře

ukloňte se hlavou doprava a doleva

propleťte si prsty za hlavou a položte je na její temeno, rukama poté tlačte proti hlavě a temenem hlavy proti dlaním, tak chvilku vydržte a povolte

Bohatě stačí se protahovat i jen pár minut denně, hlavní je pravidelnost.

Svou roli tu hraje i psychika

„Dalším častým důvodem toho, že nás bolí záda, je i psychické rozpoložení. Když máte hodně starostí a pociťujete stres, tak je velká šance, že vás bude bolet hlava nebo právě záda. Proto se říká, že nosíme svá břemena na zádech,“ popsala další z příčin Eva Novotná.

Pokud se tedy zbavíte nepříjemných pocitů, je tu velká šance, že se spolu s nimi zbavíte i bolesti zad. Nejdůležitější pro účinnou prevenci bolavých zad je tedy nestresovat se a vyhradit si pár minut denně na protažení.

