Covid včetně omikronu nám mohou pomoci zdolat prasata. Novou cestu v boji proti koronaviru objevili veterináři

Už na základní škole jsme se dozvěděli, že jsou to právě prasata, která jsou v mnoha ohledech z biologického hlediska lidem velmi podobná, a tak i některé procesy v jejich tělech mohou probíhat obdobně jako u člověka a být inspirací pro vědeckou práci. Stejně tak se to stalo i v případě výzkumu možného boje proti koronaviru.

Shromáždili dostatek materiálu

Se studiemi působení viru na organismus prasat začali Rahul Nelli a docent Luis Gemenez-Lirola již v počátcích pandemie. Dnes tak mají dostatek informací, aby mohli formulovat první závěry, které také již zveřejnili jak ve vědeckém časopisu Cell Death Discovery, tak i přímo na webu své univerzity. A stejně jako i v mnoha předchozích případech mohou i tentokrát být výzkumy, prováděné na prasatech, prospěšné lidem. Zjištění, k nimž odborníci došli, jsou totiž velmi zajímavá.

Důležitá je rychlost rozhodování

Prasata, stejně jako lidé, mohou být koronavirem infikována, ale na rozdíl od nás neonemocní. Jak je to možné? Jejich buňky totiž na infekci reagují rychleji než ty lidské a po infikování spustí okamžitou reakci, vedoucí k samozničení, tak zvané apoptóze. Při té dochází k destrukci buněčného jádra, což je zcela jiný proces, než nastává ve chvíli, kdy buňka umírá vinou působení viru.

Sebevražedné buňky

Jde tedy o to, že prasečí buňky dobrovolně “zvolí vlastní smrt”, aby ochránily svoje okolí. Při apoptóze navíc nedochází k uvolňování obsahu buňky do okolí a virus se tak nedostává do okolí a zamezí se jeho množení. Podobným procesem mohou projít i buňky lidské, ale pravděpodobnost, že se k takovému kroku “rozhodnou”, je stokrát nižší.

Objev může pomoci lidem

Co z těchto zjištění tedy pro nás, jako pro lidstvo, vyplývá? Objev veterinárních lékařů u Iowy ukazuje novou možnou cestu boje proti koronaviru, založený na terapii, která by i lidské buňky přiměla reagovat na infekci řízenou sebedestrukcí místo toho, aby vpodstatě čekala, až ji zničí sám virus. Tak bychom se mohli vyhnout vážným příznakům choroby a jejím dlouhodobým následkům, protože by virus nedostal možnost k masivnímu množení.

Zdroj: medicalxpress, Cell Death Discovery, Iowa State Univerzity

