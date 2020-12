Covid nás může připravit o spánek. Problém je to častější, než si lékaři mysleli

Studii, která se zabývala právě problémy se spánkem v době pandemie, provedli lékaži z Královské univerzity v Ottavě. Podle jejich závěrů se mnozí ocitají v jakémsi začarovaném kruhu, protože se jim nedaří kvalitně spát z důvodů obav z pandemie a následně se tělo, které nemá dostatek energie získané spánkem, hůře vyrovnává s dalšími psychickými problémy - a to vede znovu k nespavosti.

Dvacet vědců a přes pět tisíc pacientů

Studii vedla Rébecca Robillardová, odborná asistentka a spoluředitelka spánkové laboratoře Fakulty psychologie na univerzitě v Ottawě a vedoucí vědecká pracovnice ve výzkumném oddělení spánku Královského institutu pro výzkum duševního zdraví, uvedl časopis Journal of Sleep Research. Podle tohoto textu se výzkumný tým skládal z bezmála dvou desítek vědců, kteří podrobili výzkumům přes 5,5 tisíce pacientů.

Až polovina pacientů má problémy

„Pandemie má různý dopad na spánek lidí, přičemž klinicky významné spánkové potíže výrazně narostly. Zjistili jsme, že polovina našich účastníků vykazovala během pandemie známky vážných problémů se spánkem. Konkrétně jsme identifikovali tři různé změny spánku: jedni spí více a cítí se více unavení, dalším se rytmus spánku a bdění posunul, takže déle usínají a později se také budí, a poslední skupina pozorovaných pacientů spí výrazně méně než v klidné době před pandemií,“ uvedla doktorka Robillardová.

Stres, deprese, úzkosti

Lidé, u kterých se některé tyto problémy objevily pak podle dalších zjištění trpěly obecně zhoršenou kvalitou života, objevovaly se u nich stres, deprese a úzkosti. „Zdá se, že nové potíže se spánkem se více podepisují na ženách, osobách s rodinnými povinnostmi, zaměstnancích a osobách s chronickými nemocemi. Více jsou také ovlivněni lidé, kteří jsou obvykle zvyklí dříve se probouzet a jsou v životě vystaveni vyšší úrovni stresu. Rizikovým faktorem je také alkoholismus,“ vysvětlila Rébecca Robillardová.

Lidé si problémy přidělají sami

Pokud by šlo “jen” o problémy, způsobené nervovým vypjetím v souvislosti s pandemií, mohlo by se zdát, že odezní spolu s ní. Problémy do budoucna si ale mohou přidělat pacienti sami, a to užíváním léků na nespavost. Podle doktorky Robillardové se takovéto problémy daly očekávat, ale jejich počet je i pro odborníky zarážející.

Co s tím?

Pomoci mohou podle odborníků některé správné návyky, které kvalitu spánku upevňují. Tady je několik typů:

vstávání každý den ve stejnou dobu - a to ideálně i o víkendech,

neprotahovat ranní spánek, když jdete spát později než obvykle

před spánkem zařadit relax, například si čtěte

po šesté hodině by měl být tabu kofein, alkohol a nikotin

součástí každého dne by mělo být alespoň lehké cvičení

od stresu ůmže pomoci i meditace

