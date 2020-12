Nepečte - koulejte! Okouzlující vánoční cukroví zvládnete připravit za pár minut a bez trouby

Nepečená kávová zrna

Ne všechno cukroví se musí péct, a tak ve chvíli, kdy už nás tlačí čas, můžeme bez výčitek svědomí připravit některé z těch, kterým stačí smíchat už hotové suroviny a je hotovo. Vynikající jsou třeba kávová zrna, která můžeme udělat buď s rumem nebo pro zapřisáhlé abstinenty nebo i děti bez alkoholu. Je pravda, že je nutné použít trochu kávy, ale v celém množství nejde o tak velký problém. Jak na nepečená kávová zrna? Přece jednoduše!

Na jednu dávku kávových zrn je potřeba 150 gramů dětských piškotů, 120 gramů másla, 50 gramů moučkového cukru, 2 lžíce kakaa a podle vašeho rozhodnutí buď 5 lžic silné černé kávy nebo 3 lžíce kávy a 2 lžíce rumu. Piškoty je potřeba rozemlít nebo rozdrtit najemno a poté se všechny suroviny smíchají. Z hmoty můžeme hned vytvarovat válečky, které jednoduše promáčknutím na jedné straně proměníme v kávová zrnka. Ta je pak dobré ještě namočit do čokoládové polevy, která jim dodá výslednou vynikající chuť. Kdo se ale čokoládě vyhýbá, nemusí se ničeho obávat, kávová zrna mu jistě budou chutnat i bez ní.

Něco zdravějšího - Kešu kuličky

Nechcete se připravit o vánoční cukroví, ale neláká vás vidina drobností, jejichž hlavní přísadou je běžné máslo, mouka a cukr? I pro takové strávníky má vánoční nabídka receptů co nabídnout. O co konkrétně jde? Můžete si připravit třeba Kešu kuličky (nebo samozřejmě i jiné tvary, ale co si budeme povídat, kuličky jsou pořád nejjednodušší). Stejně jako kávová zrna, i tato cukrátka budete mít hotová dřív, než by se stačila ohřát trouba. Tak se do nich pusťme…

Připravíme si 100 gramu mletých kešu oříšků (je možné použít i nesolené arašídy), dále 70 gramů ovesných vloček, které také trochu pomeleme, ale necháme malé kousky, nebudeme se snažit z nich udělat “mouku”, 130 gramů arašídového másla, 3 - 4 lžíce medu a stejné množství vody. Vodu ale přidáváme postupně, abychom vytvořili hmotu té správné konzistence.

Všechny ingredience teď jednoduše smícháme, důkladně promícháme, abychom dosáhli stejnou chuť v každém kousku hmoty, a vytvarujeme kuličky. Může být něco jednoduššího? Kdo by si chtěl s výrobou pohrát trochu víc, může kuličky nakonec obalit ve zbytku rozemletých oříšků.

Do třetice nepečeného cukroví

Možná jste už slyšeli o tatrankových kuličkách. Jsou dobré, jsou rychlé a není dobré dělat je dlouho před Vánoci. Riskujete totiž, že bude na Štědrý den krabička docela prázdná. Vůbec to ale nevadí, protože je připravíte doslova během pár minut. Budete potřebovat jen 5 Horalek, 200 gramů másla, 120 gramů cukru, 100 gramů mletých lískových oříšků, 3 lžíce kakaa a 4 lžíce rumu, ale můžeme jej nahradit třeba kávou - půjde samozřejmě o jinou chuť, ale berme v úvahu, že ne každý je milovníkem rumové příchuti.

Postup přípravy je pak stejný jako u všech předchozích cukrátek. Větší suroviny rozmělníme na malé kousky, pak vše smícháme a vytvarujeme kuličky. Ty můžeme nakonec buď obalit v rozemletých lískových oříšcích (jejich množství není součástí základního receptu) nebo polít čokoládou. Ať už se rozhodneme pro kteroukoliv variantu, rodina i hosté budou jistě spokojení.

KAM DÁL: Nejvěrnější psí plemena vás nikdy nenechají na holičkách. Která to jsou?