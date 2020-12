Nejvěrnější psí plemena vás nikdy nenechají na holičkách. Která to jsou?

Jack Russell terier

Není to určitě plemeno, které by se hodilo do bytu starších lidí, kteří již vyhledávají hlavně klid a společnost psíka, který většinu dne v klidu prospí na kanapi a stačí mu krátké procházky. Jack Russell terier je plemeno velmi temperamentní, sportovní povahy, veselé a snadno energické. K jeho kladům ale patří také poměrně vysoká inteligence, s níž si zkušenější chovatel poradí ke spokojenosti vlastní i psí.

Toto plemeno je schopné naučit se opravdu dobře poslouchat, vždyť také patří k plemenům, která byla od dávna cvičena k práci, tedy jako pomocník při lovu. Protože je, jak bylo zmíněno, poměrně inteligentní, potřebuje také dostatek podnětů a časté změny. Rád se učí, ale ani tady se s neustálým opakováním toho samého příkazu nemůžeme ucházet o jeho pozornost - změna, to je jeho život. Kde ale Jack Russell terier naopak změny rozhodně nevyhledává, je jeho rodina. Tu zkrátka miluje a je ochoten se pro ni vzdát téměř čehokoliv. Jde o jedno z nejvěrnějších psích plemen, jaké je možné si pořídit - a přitom nejde o žádného gaučového psa.

Novofoundlandský pes

Tak tohle plemeno potřebuje opravdu hodně prostoru - jak na běhání, tak i na běžný život. Jeho chov v bytě bychom si tedy měli opravdu dobře rozmyslet. Vždyť může dosahovat až hmotnosti k 70 kilogramům, a to rozhodně není žádný drobeček. Velký je ale také svojí povahou. Málokde byste mohli hledat tak přátelské a oddané plemeno psa. Navíc je velmi tolerantní a skutečně dobrosrdečný. Nemá potřebu sobě ani ostatním psům dokazovat svoji převahu, dobře ví, že je pánem situace a to mu dává klid a nadhled. Navíc z podstaty své povahy ani netrvá na tom, aby to byl on, kdo bude mít ve smečce “poslední štěk”. Svého pána novofoundlanďáci milují nade vše, určitě se od nich nedočkáte žádné falše. Váš příchod domů tedy bude vždy plný láskyplného vítání a radosti ze shledání. A to opravdu ve velkém stylu. Jen s tím hlídáním má kvůli své někdy až příliš přátelské povaze trochu problémy…

Boxer

Je to plemeno, na jehož příslušníky se může páníček kdykoliv spolehnout. Na rozdíl od novofoundlandského psa bude boxer svého chovatele a jeho rodinu bránit kdykoliv doslova s nasazením vlastního života. Neznamená to ale, že jde o psa agresivního. Jen zkrátka dobře ví, kde jsou hranice, které by případný útočník už rozhodně neměl překračovat, aby se nesetkal s boxerovou odpovědí. Jinak je ale boxer zvíře veselé a “svoje lidi” doslova miluje. Nemusíte se s ním bát jít ven; pokud to není nutné, určitě nebude dělat problémy. Je to zvíře statečné a neohrožené, ale také klidné a velmi přátelské, které miluje děti. Stává se doslova jejich strážným andělem a nechá si od nich líbit bezmála vše. Jsou to přece štěňata jeho vlastní lidské smečky.

Kolie

Kdo by neznal dojemný příběh o Lassie, která se vrací ke své rodině i přes neskutečné překážky osudu. A přesně takové kolie jsou. Jejich rodina je pro ně vším. Navíc dokáže velmi dobře ohlídat i velký pozemek. Jde ale o dlouhosrsté plemeno, o jehož srst se budete muset starat. Kolie se odvděčí svojí láskou a také poslušností. Jde o velmi inteligentní plemeno, které je schopno se naučit množství povelů - a to poměrně snadno. Proto si ji může pořídit i trpělivější začátečník. Za dobré chování a dostatek péče se odmění i ohlídáním dětí, s nimiž si ráda a velmi opatrně hraje. Její společnost uvítají i sportovci. Stejně jako je kolie citlivá vůči dětem, vyžaduje i ona sama klidné a vyrovnané zacházení. Nemá ráda samotu a při tvrdším jednání vysloveně trpí. Pokud ji budete chtít dobře vycvičit, připravte se na to, že křik nic nezmůže (ale to platí u všech plemen).

Čivava

Pokud opravdu chcete psa a nemáte dost místa, je pro mnohé první volbou čivava. I když mnozí chovatelé větších plemen chovají k čivavám jistý - velmi jemně řečeno - odstup, nemusí si z toho chovatelé těchto maličkých psíčků vůbec nic dělat. Jsou to totiž psi velmi oddaní svému člověku a přes svoji velikost (nebo spíš maličkost) jsou i velmi srdnatí a nebojácní. Podobně jako boxer nebudou v případě, kdy budete potřebovat ochránit před nepřítelem, myslet na svoji vlastní bezpečnost a vrhnou se do boje za svoji lidskou smečku doslova po hlavě. Je pravdou, že pozornost malých dětí, které ještě neumí odhadnout přesnou míru kontaktu se zvířatem, nesou s velkým sebezapřením, ale nejsou přímo nevhodné k chovu v rodině s dětmi. Oproti vžitým představám jsou čivavy velmi hbité a sportovně založené. Dokonce jsou i nad očekávání odolné proti chladu, takže ani v zimě není nutné nosit je “na procházku” v tašce vyložené kožíškem, jak často vidíme. Když necháme čivavě její zvířecí přirozenost, stane se z ní malý pejsek do nepohody, který bude šťastný ve společnosti svých páníčků.

