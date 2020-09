Jadérka z grepů pomáhají proti mnoha kmenům bakterií. Zatočí dokonce i se stafylokokem

Grapefruity někdo miluje pro jejich nevšední chuť, jiný by toto ovoce nevzal do pusy. Ale to je škoda. Toto ovoce je doslova pokladem pro naše zdraví.

Léčivé účinky objevené náhodou

Na trhu seženete spousty přípravků z jadérek, ale i dužiny grapefruitu. Jadérka mají ale ještě silnější účinky. Třebaže všechny léčivé účinky dosud známých rostlin zná lidstvo stovky, někdy i tisíce let, příznivé vlastnosti grepu známe poměrně krátce. Až v roce 1980 si jeden zahrádkář všiml, že jadérka grapefruitu vyhozená na kompostu vůbec nemění svoji konzistenci.

Započalo podrobné zkoumání, aby se přišlo na to, že mají silný antivirový, antimikrobiální a protiplísňový účinek. A tak se zrodilo nejúčinnější rostlinné antibiotikum a přírodní fungicidum, nebo přesněji řečeno, bylo objeveno. O jeho skvělých léčivých účincích už psali J. Janča a J. A. Zentrich například v Herbáři léčivých rostlin.

Grapefruit je subtropická dřevina pěstovaná pro citrusové plody. Rostlina byla objevena na ostrově Barbados v Karibském moři. Jedná se o křížence jamajské odrůdy pomeranče a indonéského pomela. Grep se nejdříve pěstoval jako okrasná rostlina, jako ovoce je znám až od 19. století. Známé jsou čtyři formy grepů - bílý, žlutý, růžový a červený. Grapefruitový strom nebo spíše keř se nyní pěstuje v Brazílii, Izraeli, Texasu, Kalifornii, na Floridě, ale i v Evropě ve Španělsku a Turecku.

Co vše ukrývá plod pod slupkou?

Obzvláště šťavnatá dužina plodu obsahuje ve velkém množství vitamín C, vitamín P (bioflavonoidy), rutin, vitamín B1, ale i vápník a glykosid naringin, který může za jeho hořkou chuť. Mimo jiné látky pak ještě obsahuje pektin, vitamín K, draslík a hořčík. Díky obsahu vyjmenovaných i těch ostatních látek jeho konzumace příznivě působí na cévy tím, že dokáže rozpouštět vápenaté usazeniny a snižovat hladinu cholesterolu. Snižuje hladinu cukru v krvi, posiluje nervovou soustavu, zlepšuje paměť a podporuje správnou činnost srdce a žil. Vápník pak pomáhá kostem i zubům.

Jak už bylo zmíněno, dokáže grep vyléčit i zlatého stafylokoka. Jedná se o bakterii, která může být normální součástí bakteriální flóry nosu a ústní dutiny. Stafylokok však může vyvolat i prudké, život ohrožující infekce. Člověk se může nakazit kapkovitým způsobem přenosu infekce nebo přímým kontaktem.

Tinktura z grepových jadérek a dužiny

Z jadérek se vyrábí extrakty - oleje a tinktury, které mají všestranné použití. Příznivě působí při zánětech pochvy, je vhodný i na chlamydie. Dá se použít jako obklad na bércové vředy, na infekce dutiny ústní, nosohltanu, průdušek, uší i močových cest.

Umí zatočit i s různými ekzémy, kopřivkami i problémy s vlasy a s bradavicemi. Používá se i proti nadměrnému pocení nohou. I přes svoji hořkou chuť nenarušuje sliznici trávicího traktu a je tak velice vhodný na léčbu střevních zánětů a dalších problémů se střevy včetně vředů žaludku a dvanácterníku.

Pozor na kombinaci s léky

Přípravky z grepu, ale i samotný grep se někdy nesnese s léky. Proto je třeba dát si asi pětihodinovou pauzu mezi požitím léku a ovocem. Ovoce totiž u některých léků snižuje jeho zpracování v těle a lék se pak hromadí v těle a koncentrace prý může i zabíjet.

