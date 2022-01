Jak na zdravé ledviny: Existují potraviny, které rozhodně stojí zato zařadit do jídelníčku

Pokud jde o zdraví ledvin, často ho ohrožují cukrovka a vysoký krevní tlak. Existuje ale mnoho způsobů, kterými může dojít k jejich poškození. Riziko poškození tohoto orgánu ale může zvýšit mimo jiné i kouření, genetika, věk a dokonce i pohlaví.

Cukrovka a vysoký krevní tlak totiž svým negativním vlivem na ledviny často způsobují, že se v krvi usazují škodlivé látky. Vysoká hladina cukru v krevním oběhu spolu s vysokým krevním tlakem totiž může narušit správnou funkci tohoto orgánu poškozením cév.

Ledviny potom nemohou fungovat tak, jak by měly. Filtrace škodlivých látek poté není optimální, a to je důvodem, proč se mohou usazovat v krevním oběhu. Mezi tyto látky patří i odpadní produkty z potravin. Z tohoto důvodu je u lidí, kterým ledviny nefungují tak, jak by měly, důležité dodržovat určitá stravovací pravidla.

Při tomto typu zdravotních problémů je důležité v jídelníčku omezit některé látky, mezi které patří sodík, fosfor, draslík, ale i bílkoviny.

Ideální na zařazení do takového jídelníčku jsou například tyto potraviny:

Květák

Květák je plný vitamínů a protizánětlivých složek, mimo jiné také obsahuje velké množství vlákniny. Spolu s květákem do svého jídelníčku přidáte též vitamín K a vitamín C.

Jedna porce vařeného květáku (124 g) obsahuje:

fosfor: 40 mg

sodík: 19 mg

draslík: 176 mg

Borůvky

Tyto bobule obsahují především velké množství antioxidantů, jsou tak schopné snižovat riziko vzniku cukrovky, srdečních chorob, ale dokonce i některých druhů rakoviny.

Také jsou skvělé pro ledvinovou dietu, obsahují pouze:

fosfor: 18 mg

sodík: 1,5 mg

draslík: 114 mg

Vaječné bílky

Vaječné žlouty jsou bohatým zdrojem fosforu, proto se do "ledvinové" ditety nehodí. Do tohoto typu jídelníčku se tedy hodí pouze vaječné bílky, které představují zdroj kvalitního proteinu, který tento párový orgán nezatěžuje.

Bílky ze dvou velkých vajíček (66 g) obsahují:

fosfor: 10 mg

sodík: 110 mg

draslík: 108 mg

Česnek

Lidé na "ledvinové" dietě musí omezit sodík ve stravě. Znamená to, že už nemohou solit tak, jak byli zvyklí, a jejich jídlo se tak může zdát bez chuti. Ideálním způsobem, jak i bez soli uvařit chutné jídlo, je přidat do něj česnek.

Mimo jiné také obsahuje vitamín C, vitamín B6 a sloučeníny síry a do vaší stravy tak kromě své delikátní chuti přidá i spoutu důležitých živin.

Čtyři stroužky česneku (9 g) obsahují:

fosfor: 14 mg

sodík: 1,5 mg

draslík: 36 mg

Zdroj: Healthline

