Krvácení z konečníku může mít mnoho banálních příčin. Musíme mu ale věnovat pozornost a raději zajít k lékaři

Pokud po stolici najdeme na toaletním papíře krev, zjistíme, že je voda v toaletě růžová nebo je ve stolici příměs krve, měli bychom zpozornět, ale většinou je zbytečné začít hned zmatkovat. Příčin tohoto stavu totiž může být opravdu hodně. Ne vždy se ale jedná o krvácení z konečníků, krev může pocházet třeba i ze střev nebo dokonce ze žaludku.

Často se problém upraví sám

Důležité je samozřejmě množství krve, které objevíme. Jestliže se jedná jen skutečně o několik kapek, není nutné se většinou znepokojovat. Pravděpodobně se tento stav brzy opět urovná. Pokud by se ale nález opakoval, je nezbytné dojít na konzultaci k lékaři, a to i přesto, že nejde právě o problém, s nímž by se většina pacientů chtěla chlubit. Přitom ale jde o moment, který může rozhodnout o mnohém. Kdyby se jednalo o projev vážného onemocnění, je co nejvčasnější zahájení léčby základem dobrého výsledku.

Snadno léčitelné případy

Jestliže najdete ve stolici jasně červenou krev bez dalších příměsí, může se jednat o řitní trhlinu, způsobenou například zácpou. Tento problém sám odeznívá během několika dnů nebo dokonce hodin. Další možnou příčinou jsou hemoroidy, které se zároveň projevují svěděním konečníku nebo bulkou. Není možné vyloučit ani pohlavně přenosné choroby.

„Tyto choroby, mezi které patří například genitální bradavice, se mohou projevovat krvácením z konečníku, které může, ale také nemusí být doprovázeno svěděním nebo bolestí. V některých případech (jako jsou třeba výše zmíněné genitální bradavice nebo kondylomy) se mohou vyskytovat i bulky či bradavičky v okolí genitálu a análního otvoru, ale u jiných pohlavně přenosných chorob tomu tak být nemusí,“ vysvětluje MUDr. Michal Vilímovský, který upozornil také na následky některých sexuálních praktik. Jedním z vysvětlení zmiňovaného stavu může být také předávkování léky na ředění krve.

Krev ve stolici s příměsem hlenu může znamenat výskyt anální píštěle, která se projevuje také bolestivostí análního otvoru. Nemožný není ani výskyt střevních polypů (které ale mohou předznamenávat rakovinu tlustého střeva), zánětů střeva nebo gasrtoenteritida, projevující se krvavými průjmy.

Problém může být i jinde

Ve výše zmiňovaných případech se jedná o jasně červenou krev. Když ale nalezneme krev temně rudou až černou, nejde o krvácení z konečníku, ale problém je nutné hledat v zažívacím traktu. „Černá stolice nemusí být jen známkou krvácení do zažívacího traktu, ale například může být způsobena užíváním doplňků stravy nebo tablet se železem nebo nadměrnou konzumací některých potravin (lékořice, borůvky apod.),“ přibližuje MUDr. Vilímovský. Jestliže se ale jedná o skutečný problém, zamýšlí se lékaři nad možným poraněním sliznice žaludku nebo jícnu, případně nad výskytem žaludečních vředů.

Raději nic nezanedbat

I když je značná část případů krvácení z konečníku poměrně snadno řešitelná, případně se situace napraví sama, není rozumné takový stav zanedbat. Za návštěvu lékaře nic nedáme a jistota, že se jedná jen o banalitu, za chvíli možná nepříjemného vyšetření rozhodně stojí, zvlášť když problémy trvají déle než tři týdny. Nemusí přitom jít jen o krvácení, ale také o změny konzistence stolice, bolesti v oblasti řitního otvoru, objevení boule na břiše nebo i neobvyklou únavu či nevysvětlitelné hubnutí.

Ihned k lékaři - třeba sanitou

Závažnější případy pak představují černá nebo tmavě červená stolice, krvavý průjem nebo masivní krvácení z konečníku. V takových momentech není možné na nic čekat a je nutné lékaře navštívit okamžitě, případně zavolat sanitku. Není totiž co řešit, lékařský zásah je nezbytný a neodkladný.

