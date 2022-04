Možná máte celiakii a ani o tom nevíte. Některé její příznaky bychom vůbec nečekali

Celiakie je autoimunitní onemocnění, což vlastně znamená, že tělo svým imunitním systémem velmi laicky řečeno bojuje samo proti sobě zvýšenou reakcí na některý z podnětů. V případě celiakie je to přítomnost lepku ve střevě. Nikdo za to nemůže, ale zároveň ještě do dnešních dní nebyl vynalezen lék, který by pacienta této choroby zbavil. A tak po diagnostikované celiakii nezbývá nic jiného než po celý zbytek života dodržovat bezlepkovou dietu. To už nyní není nemožné, v mnoha obchodech jsou celé úseky vyhrazeny bezlepkovým potravinám včetně uzenin a dalších produktů, které bychom v takovém sortimentu možná ani nečekali. S omezeními je ale přesto nutné počítat.

Některé příznaky bychom čekali...

Jak poznat, že něco není v pořádku? Příznaků, které mohou být důsledkem obyčejné dietní chyby, ale stejně tak právě se probouzející celiakie, je hned několik. Některé bychom od takového onemocnění očekávali, jiné jsou zdánlivě velmi vzdálené. S poruchou trávení si patrně spojíme problémy s vyprazdňováním, jako je průjem, nebo naopak zácpa. Právě průjem hlásí podle výzkumů bezmála padesát procent nemocných. Se zažíváním pak jistě souvisí také nadýmání či tak zvaný meteorismus, který se nepříjemně projevuje zvýšeným únikem střevních plynů, což ztěžuje pobyt takového pacienta ve společnosti. Navíc jde o jeden z velmi častých příznaků celiakie.

Koho by to napadlo?

Předešlé příznaky bychom u takového onemocnění jistě očekávali, ale pak jsou tady také takové, které bychom si se střevními problémy možná vůbec nespojovali. Jde například o svědivou vyrážku. Malé puchýřky se v takovém případě objevují hlavně na loktech, kolenou a na hýždích. Přitom ale většinou pacient nepociťuje jakékoliv trávicí problémy a o to je propojení vyrážky s celiakií méně očekávané.

Únava a dokonce i deprese

Jste unavení, a přesto se vám špatně usíná a spánek je celkově horší? Pak i toto může předznamenávat problémy s nesnášenlivostí lepku. Poškozené střevo není schopné kvalitně pracovat a do těla se tak nedostává dostatek důležitých látek, jako jsou minerály a vitamíny, které za běžných okolností pomáhají tělu zvyšovat hladinu energie pro běžné denní činnosti. Nedostatek energie a životně důležitých prvků pro “chod” organismu pak může vést dokonce až k rozvinutí deprese. Koho by napadlo, že je možné depresi v určitých případech předejít vynecháním lepku z jídelníčku?

Hubne vaše dítě bez zjevné příčiny?

Kromě toho, že střevo postižené celiakií není schopno poskytovat tělu dostatek vitamínů a minerálů, je tomu stejně i s dalšími živinami, důležitými pro normální funkci těla a pro udržení jeho hmotnosti. Pacienti tak v mnoha případech poměrně rychle hubnou, jak prokázaly studie, u dětských pacientů trpí tímto problémem téměř jedna jejich třetina. Jak tento stav zvrátit? Samozřejmě - jako i všechny ostatní vyjmenované - důsledným dodržováním bezlepkové diety. Právě ta totiž může zajistit nikoliv vyléčení pacienta, ale vymizení příznaků celiakie, střevo se “uzdraví” a nepříjemné příznaky vymizí. Malí pacienti tak mohou zase začít růst, přibírat na váze, dospívat. A ti ve vyšším věku se mohou bez obav pohybovat ve společnosti, pracovat a klidně spát.

Osud není spravedlivý a my ho musíme přijmout

Jistě, že to není tak jednoduché, jak to podle těchto několika řádků vypadá. Každopádně je potřeba věnovat pozornost každému z vyjmenovaných příznaků a při jakémkoliv podezření pro jistotu navštívit lékaře. Jen ten může s jistotou určit třeba příčinu nevysvětlitelné únavy nebo úbytku na hmotnosti a nasadit tu nejúčinnější léčbu. Jakákoliv dieta je nepříjemná a jistým způsobem omezující, ale život bohužel není spravedlivý a jsou jedinci, kterým připravil právě takovou cestu životem. Nám nezbývá nic jiného než se s ní smířit a snažit se svému tělu nepřidělávat zbytečné problémy vlastní nezodpovědností.

Zdroj: healthline, National Librari of Medicine, Nathional Celiac Asociation, celiac.org

KAM DÁL: Básníkova dieta: Lord Byron byl zastáncem kultu štíhlosti. Co všechno pro to dělal a můžeme se nechat inspirovat?