Porucha tělesné integrity je neřešitelná. Uřízněte mi ruku, doktore, žádají jinak zdraví lidé

Představte si, že by vám najednou někde na těle vyrostla třeba třetí ruka nebo další noha. Třeba jenom kousek, ale stejně - byla by to část těla, kterou zkrátka nechcete, která k vám nepatří a kterou je potřeba odstranit. Je to logické a lékaři by neotáleli. Jenže jsou i lidé, jimž připadá “cizí” zcela přirozená část těla - například levá noha. Co s tím?