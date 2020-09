Špatná zpráva pro bystrozraké - covid se vyhýbá lidem s horším zrakem

Může se zdát prakticky nemožné, aby kvalita zraku souvisela s náchylností k infekci. Není to ale tak nepochopitelné. Lidé s horším zrakem totiž ve většině případů nosí brýle.

Zajímavé zjištění

V jedné z nemocnic v čínském Suizhou bylo během 47 dnů přijato 276 pacientů, ale pouze 16 pacientů - méně než 6 procent - bylo krátkozrakých. To vyžadovalo, aby nosili brýle déle než osm hodin denně. Přitom v uvedeném regionu je ve stejné věkové kategorii plných 30 procent lidí, kteří nosí brýle, jak ukázal jeden z předchozích výzkumů. Poměr krátkozrakých lidí v dané populaci a mezi nakaženými je tedy diametrálně jiný.

Brýle mohou chránit

Podle lékařů, kteří se tímto jevem zabývali, je pravděpodobně příčina, jak lze očekávat, ve větší ochraně obličeje, konkrétně očí, před možným zásahem viru. Zároveň ale tvrdí, že není tak jednoznačně možné doporučit k ochraně nosu a úst začít nosit i ochranné brýle v naději, že sníží riziko infekce na skutečné minimum. Podle vědců nemusí ale jít jen o ochranu proti přímému “zásahu” virem v případě, kdy někdo poblíž zakašle, ale také o ochranu před námi samotnými. Vždyť pokud máme na očích brýle, rozhodně si tak často na tuto část obličeje nesaháme potenciálně kontaminovanýma rukama a riziko přenosu viru přes sliznici právě v očích je tak nižší.

Deset doteků za hodinu

Zpráva z roku 2015 hovoří o počtu doteků obličeje během jedné hodiny. Sledováni byli studenti při přednáškách a výsledek pozorování je opravdu zajímavý. Bylo zjištěno, že se v průměru každý z nich v průběhu jedné hodiny dotkl svého obličeje desetkrát. Vědci ale tehdy nezkoumali rozdíl mezi studenty, kteří měli brýle a ostatními účastníky přednášek. Jisté ale je, že i kdyby byl počet doteků stejný, rozhodně jsou oči za brýlemi mnohem více chráněny.

Další důvody?

Jak ale poznamenal doktor Maragakis, můžou za menším množstvím výskytu nemoci u krátkozrakých lidí stát i další faktory. Může to být i tím, že lidé, kteří nosí brýle, bývají starší, a tak v době pandemie z opatrnosti méně vycházejí ven mezi lidi.

Opatrné závěry

Informace o studii a předpoklady, které z jejích závěrů je možné vyvodit, byly publikovány v JAMA Ophthalmology včetně komentáře doktorky Lidy Maradakis, specialistky na infekční onemocnění a docentky na Lékařské fakultě Johna Hoplinse. Ta prozatím vyzvala k opatrnosti ve vyvozování jakýchkoliv opatření. Počty nemocných, kteří brýle nosí, a těch, kteří je nepotřebují, ale ve zkoumané skupině pacientů byly jednoznačně menší ve prospěch lidí s brýlemi.

Nutné jsou další studie

Podle doktora Thomase Steinemanna, mluvčího Americké oftalmologické akademie a profesora oftalmologie v MetroHealth Medical Center v Clevelandu, budou zapotřebí další studie, které uvedené předpoklady potvrdí nebo vyvrátí. „Myslím, že je to provokativní a je to nesmírně zajímavé,“ řekl podle The New York Times.

Doktor Steinemann také poznamenal, že by studie neměla způsobovat žádné starosti lidem, kteří brýle nenosí. „Nošení brýlí bez dioptrií asi nemůže ublížit, ale musí to udělat každý?“ ptá se - a zároveň si odpovídá: „Myslím, že musíte zvážit praktičnost nošení ochrany očí nebo obličejového štítu.“ Lidé v určitých povoláních jako ve zdravotnictví, v první pomoci a podobně, to jsou lidé, kteří by si možná měli dávat zvláštní pozor,“ uzavřel doktor Steinemann s tím, že právě pro takové profese je nošení ochranných brýlí prakticky nutností i za běžných situací.

KAM DÁL: Sváťa Štěpánek vraždil už jako dítě. Kdyby ho maminka nehájila, mohly oběti jeho sexuální zvrácenosti žít.