Sváťa Štěpánek vraždil už jako dítě. Kdyby ho maminka nehájila, mohly oběti jeho sexuální zvrácenosti žít

Malý Sváťa, syn dobře postaveného zaměstnance cukrovaru s vysokoškolským vzděláním a učitelky v mateřské škole, se narodil na Vánoce roku 1911. Rozhodně se nedá říct, že se rodiče o něj a jeho dva sourozence nestarali. Otec ale poměrně brzy zemřel a matka se třemi dětmi odjela na Slovensko. Sourozenci malého Svatoslava tam zůstali a maminka se Sváťou se vrátili do Čech. I když zázemí neměl špatné, odmala to bylo dítě více než problematické.

Práce mu nevoněla, raději týral zvířata

Studijní typ Svatoslav právě nebyl, proto se vyučil zahradníkem. Ani to ale nebyla práce, která by se mu líbila a bavila ho natolik, aby ji vůbec dělal. Zato se velmi rád věnoval svému “koníčku”, týrání zvířat a sledování hrobníka při práci. To opravdu nebylo normální… Brzy, už v páté třídě, přišly první opravdu velké trable. Sváťu rozzlobil spolužák a vznětlivý chlapec vyřešil spor nožem. Tehdy mohl ještě spolužák chválit náhodu, že šlo jen o zranění, které přežil.

Na léčení ho matka neposlala

Kromě toho musela matka řešit také další synovy přestupky, jako jsou krádeže a podobně. Mateřská láska je ale bezedná, a tak pro svého Svatoslava dokonce domluvila vyšetření u psychiatra, které potvrdilo podezření, že chování jejího syna není normální a jen těžko je mladý muž může ovládat. Za svoje chování tak podle tohoto posudku vlastně ani nemohl. Matka udělala patrně velkou chybu, když neuposlechla lékaře a nedala syna léčit do ústavu. Brzy totiž měl přijít první pokus (zatím nepodařený) o vraždu.

První pokusy o vraždu, při kterých ho viděli

Obětí se v lednu roku 1936 stala třináctiletá dívka, kterou se pokusil zastřelit. Náhoda ale byla tentokrát s malou Kateřinou a ta útok pětadvacetiletého mladíka přežila. Další výstřel přišel ani ne o dva týdny později. Tentokrát se stala obětí šestadvacetiletá žena, kterou střelil do břicha. Jen díky náhodnému chodci nedokončil svůj plánovaný čin. Pro všechny případy měl připravenu také sekeru, kterou by rozhodně neváhal použít. I když mnohé svědčilo pro to, že jde právě o Svatoslava Štěpánka, maminka mu potvrdila alibi. Syn prý ležel doma v posteli s chřipkou. Později se samozřejmě ukázalo, že to nebyla pravda. Kola hrůzy se ale točila dál a Svatoslav stále chodil po svobodě.

Dokonaná vražda - kolikátá byla?

Rok 1936 se stal osudným také první oběti Svatoslava Štěpánka, která jeho dubnový brutální útok již nepřežila. Byla jí čtyřicetiletá Františka Třísková, která s donáškou mléka zašla i do domu Štěpánkových. Matka ale v těch dnech nebyla doma, tam zůstal jen Svatoslav. Mlékařku už nikdo živou neviděl. Štěpánek ji střelil do hlavy, ale protože ihned nezemřela, použil už tentokrát sekeru. Dílo zkázy dokonal zohavením těla, když zabité Františce Třískové dokonce stáhl kůži z hlavy, odřezal prsa a tělo nakonec doslova naporcoval. Zbavil se ho na zahradě, kde jej zakopal. Ani tentokrát ale policie Svatoslavu Štěpánkovi jeho šílený čin neprokázala, a to vinou jedné známé Františky Třískové, která dosvědčila, že svoji kamarádku viděla i později během dne. Buď se spletla, nebo měla jiný důvod ke křivé výpovědi, jisté ale je, že Svatoslavu opět pomohla k dalším dnům na svobodě a příští oběti svým způsobem podepsala rozsudek smrti.

Neušetřil ani sestřenici

Na další dávku krutosti vydržel Štěpánek čekat jen měsíc. Hned v květnu se do jeho spárů dostala dokonce jeho teprve dvacetiletá sestřenice Jiřina Šťastná, která mu přinesla jídlo. Její matka, Štěpánkova teta, ale tělo své dcery se střelou v hlavě objevila v jeho sklepě. Svatoslav se pokusil oběsit na zahradě, ale to se mu nepodařilo, kolemjdoucí pošťák ho zachránil a on tak skončil v rukou policie.

Vraždil už jako kluk

I když byla Jiřina jeho poslední obětí, policisté při dalším vyšetřování objevili ještě další hrob na zahradě Štěpánkových. Podle velikosti šlo o hrob dítěte… Ze všech důkazů, které už měli k dispozici, si dovodili, že šlo patrně o teprve pětiletého Bedřicha Brožovského, který zmizel již před deseti lety. Tehdy se mělo všeobecně na to, že šlo o únos, ale při dalším prohledání zahrady byly nalezeny zbytky jeho tělíčka. Tehdy patnáctiletý vrah jej ubil kladivem, tělo rozřezal a zakopal na zahradě.

Trest smrti neminul Svatoslava a svým způsobem ani jeho matku

Za své činy, tedy za ty prokázané, protože policie v té době spekulovala o jeho vině i v dalších případech vražd, byl Štěpánek v roce 1938 ve svých 27 letech odsouzen k smrti a 8. listopadu také popraven v Pankrácké věznici. Při vyšetřování se prokázalo, že oběti usmrcoval mimo jiné z důvodu své sexuální úchylky, kdy byl přímo fascinovám ženskými ňadry. A to natolik, že je toužil zkoumat zevnitř, tedy odříznutá. Jeho matka se ale vykonání rozsudku nedočkala, v průběhu procesu zemřela. Dnes můžeme jen spekulovat, jak by se situace vyvíjela, kdyby jej matka nechránila. Kdyby se prokázalo, že neležel doma s chřipkou, kdyby jej bývala nekompromisně dala léčit v době, kdy to lékař doporučoval. Takto se stalo jednání Svatoslava Štěpánka osudné nejméně třem a pravděpodobně i více lidem…

