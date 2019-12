Třeba nejste opilí, ale alergičtí na alkohol. Pozor na to, příznaky se nevyplatí podceňovat

Tak znáte to - jdete na oslavu a už cestou tam tušíte, že návrat nebude tak docela jednoduchý. Někdy se prostě určité dávce alkoholu neubráníme a organismus nám to dá také patřičně najevo. Jenomže co když nejde o podnapilost (nebo opilost), ale o alergickou reakci? Dokážeme to rozpoznat?

Pokud to na oslavě přeženeme s alkoholem, stává se, že se ráno probudíme s opravdu nepříjemnými pocity. Pro někoho je to běžný sobotní stav, pro jiného jen výjimečná situace, kterou zažil jen několikrát za život. Bolest hlavy, nevolnost a další běžné příznaky většinou během několika dalších hodin odezní a ačkoliv si slibujeme, že „tohle už nikdy“, do příští oslavy je vše zapomenuto. Jsou ale i lidé, kteří si svůj alkoholový dýchánek pamatují mnohem déle - a potom je dobré zjistit, jestli v tom nehraje svoji roli také alergie.

Jak se pozná alergie na alkohol?

Alergie na alkohol je od běžných příznaků opilosti ve většině případů poměrně snadno rozpoznatelná. Málokdo se totiž po požití často i malého množství alkoholu potýká se ztíženým dýcháním, rýmou, otoky rukou i nohou, zčervenáním nebo kopřivkou… Pokud se takové příznaky projeví, je načase nejen přestat pít, ale také vyhledat lékaře.

Jaké příznaky se mohou objevit? Brnění v ústech, kopřivka, otok rtů, jazyka, hrdla, otoky končetin, dýchací problémy, vyrážka, zvracení, anafylaktický šok... Vždy je dobré vyhledat lékaře!

Proč vzniká alergie?

Alkohol obsahuje některé látky, které mohou u citlivých jedinců způsobovat právě alergické reakce. Jedná se například o histamin, siřičitany, některé konzervanty nebo ochucovadla a další. To, že má člověk alergii například na pivo, tedy ještě nemusí nutně znamenat, že se osype i po bílém víně a naopak. Pokud je alergická reakce jen slabá, je možné postupně vyzkoušet pitím jen jednoho druhu alkoholu - samozřejmě v malé míře, který z nich je schopen reakci vyvolat. Jestliže se ale jedná o silnou alergii, neměli bychom takové laické testy rozhodně podstupovat. Je ale také nutné upozornit, že v některých případech, které jsou dané například geneticky, může organismu vadit skutečně jakýkoliv alkohol.

Co s tím?

Je tedy jedinou možností, jak se alergii vyhnout, abstinence? Jak vyplývá z předešlých informací, je pravděpodobné, že je každý jedinec alergický na specifickou látku, nacházející se v určitém druhu alkoholu. Podle lékařského vyšetření je možné tento alergen určit a pak již není tak složité vyhnout se jen těm druhům, které jej obsahují. Pokud je tedy alergenem složka, vznikající například kvašením obilovin, budeme vědět, že pivo není dobrou volbou, ale tequilla nebo vodka by měly být pro tuto situaci bezpečné. Rozdíl může být také ve vlivu červeného a bílého vína na organismus, a to s ohledem na obsah siřičitanů, který bývá v bílém víně výrazně vyšší. Jestliže se tedy dostaví neobvyklé příznaky po vypití několika skleniček bílého vína, nemusí to nutně znamenat, že červené způsobí totéž…

S testy opatrně

Jak bylo uvedeno, pokud je alergie jen mírná, může jejího původce odhalit opatrný test, ale ani v takovém případě jej není podle odborníků možné nijak zvlášť doporučovat. Nikdy totiž nevíme, jestli příští sklenička nebude osudová, zda nebude tou, proti níž se organismus začne bránit například až tak zvaným anafylaktickým šokem, který může být pro člověka fatální. Nejbezpečnějším řešením je tedy při jakýchkoliv pochybnostech návštěva lékaře. A pak už bez obav - vzhůru na oslavu!