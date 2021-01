V těle můžeme vyměnit téměř cokoli. Náhradní díly dnes existují prakticky na vše

Kdybyste svým prarodičům řekli, že si budou moci nechat vyměnit srdce, kůži, ale třeba i vylepšit zrak či sluch tak, že budou zase fungovat jako zamlada, možná by si jen ťukali na čelo. To, co se ještě před pár desítkami let zdálo jako sci-fi, je dnes vlastně normální. I když se stále najdou zákroky, které vlastně do normálu až tak úplně nespadají.