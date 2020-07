Za bolestmi zad se může skrývat cokoliv: Kouření, deprese nebo jen těžká kabelka

Bolest zad může mít velké množství příčin. Mohou to být nejen naprosté banality, zlozvyky z mládí, ale také velmi závažné záležitosti. Zkuste se podívat na pár zásadních příčin a třeba si sami uvědomíte, že pro to, aby vás záda nebolela, můžete udělat třeba i jen maličkost nebo něco trošku změnit.

Svěřit se do rukou odborníka je samozřejmě to nejlepší řešení

Bolest zad může mít velké množství příčin. Mohou to být nejen naprosté banality, zlozvyky z mládí, ale také velmi závažné záležitosti. Zkuste se podívat na pár zásadních příčin a třeba si sami uvědomíte, že pro to, aby vás záda nebolela, můžete udělat třeba i jen maličkost nebo něco trošku změnit.

Pokud se celé hodiny rozvalujete na pohovce před televizí, je to úplně to nejhorší, co můžete pro svou dolní část zad udělat, protože právě v této pozici jsou svaly povolené a nedokážou se posílit.

Pokud už vás záda bolela předtím, pak je také dlouhé sezení hodně rizikové, může prodlužovat bolest a také ji zhoršovat. Obecně se doporučuje se z pohovky každou půlhodinu zvednout a udělat si několik protahovacích cviků, aby se svaly opět aktivovaly.

Kouření

Možná vám to přijde divné a třeba i nesmyslné, nicméně právě kouření může mít také na vaše záda hodně negativní vliv. Zvyšuje dokonce riziko chronické bolesti zad, která dokáže být pořádně nepříjemná. Nikotin totiž omezuje průtok krve v celém těle a to platí také pro obratle a meziobratlové ploténky. U těch se může stav i zhoršovat a díky tomu vyvolávat zánět nebo bolest.

Nadměrná fyzická zátěž

Tohle samozřejmě dává velký smysl, nicméně ne zrovna každý si to dokáže uvědomit. Přehánění fyzické aktivity je přitom velmi nebezpečné. Jedná se hlavně o zdvihání velmi těžkých břemen nebo opakované prohýbání, což může vyvolat bolest zad nebo svalové napětí.

Bolesti zad také mohou souviset s různými závažnými onemocněními, jako je osteropóza, rakovina dělohy, vaječníků nebo také plic. Proto musí být prvním krokem diagnóza specialistou, a to ještě předtím, než se začne jakákoliv terapie.

Většinou normální bolest z fyzické námahy netrvá déle než 24 hodin, pokud ale bolest přetrvává delší časový horizont a je třeba v dalších dnech ještě silnější, pak je nutné navštívit a poradit se s odborníkem.

Bolest břicha nebo dutiny ústní

Bolesto zjevně možná nesouvisí s oblastí zad, ovšem mohou být příčinou jejich bolesti, protože vyvolávají bolest, která může působit dojmem, že se týká i zad. Tyto reflexivní bolesti se mohou týkat trávicícho ústrojí nebo ústní dutiny, a to stejně jako poranění svalů. V případě trnutí končetin nebo jejich znecitlivění nebo také horečky a svalové slabosti je vždy rozumné zajít k lékaři a situaci s ním zkonzultovat.

Těžká kabelka

Dlouhodobá nerovnováha vyvolaná nošením těžké kabelky přehozené přes rameno je nejrozšířenější příčinou bolesti zad u žen. Vyvolávat je může také velmi těsné spodní prádlo. To totiž omezuje pohyblivost zad, což společně s tlakem, které vyvolává oblečení, ovlivňuje normální fungování stabilizačních svalů, takže záda jsou následně náchylnější na bolest a také případné poranění.

Infekce močových cest

Infekce v močovém ústrojí může vyvolávat zánět močového měchýře a bolesti břicha, které následně vystřelují také právě do zad. V případě močových kamínků dochází k poruchám odtoku moči, což následně dokáže vyvolat bolesti zad.

Deprese

Souvislost mezi bolestí zad a depresí jsou také možné. U lidí, kteří trpí depresemi častěji, je i daleko větší pravděpodobnost, že budou mít problémy s bolestí zad. Vysvětlení je poměrně jednoduché, stres totiž vyvolává obrovské svalové napětí v oblasti zad.

Ideální formou zmírnění bolestí svalového původu je tak bezesporu v závislosti na depresi pravidelná meditace.

KAM DÁL: Houby rostou jako o život. Najdete je téměř všude, přesto je dobré si místo předem vybrat.