Za rakovinou děložního čípku může až 40 typů lidských papilomavirů, říká viroložka Tachezy a vysvětluje, jak se chránit

Vyšší účinnost má očkování u mladších lidí, kteří ještě nezačali sexuálně žít, a neměli tak příležitost se s HPV setkat. „Zjistili jsme, že rozvoj nádorů děložního hrdla způsobuje několik typů lidských papilomavirů. Zkoumali jsme vzorky tkáně u žen s přednádorovými změnami hrdla děložního různého stupně. Pozorovali jsme také dlaždicobuněčné karcinomy hrdla děložního, anální karcinomy, karcinomy vulvy a vaginy a karcinomy hlavy a krku. U všech typů rakovin jsme našli velmi omezený počet různých typů HPV. Nejčastěji to byl typ 16. Jediná výjimka byl právě karcinom děložního hrdla, kde byl počet různých typů HPV řádově vyšší,“ popisuje viroložka RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

Nejčastější sexuálně přenosná virová infekce

V Česku podle ní lékaři ročně objeví rakovinu děložního čípku u více než 800 žen, téměř 400 z nich na něj zemře. Postihuje zejména ženy v plodném věku, maxima výskytu dosahuje ve věku 45 let. „Drtivou většinu případů karcinomu děložního hrdla způsobují HPV (až 99 % z nich), které jsou v populaci vysoce rozšířené. V současné době jsou genitální typy HPV nejčastěji sexuálně přenosnou virovou infekcí. V průběhu života se s ní setká až 80 % sexuálně aktivních žen a mužů, přičemž k první infekci dochází velice záhy po zahájení sexuálního života.“

Záchytu nádoru v časném stadiu, kdy je ještě možné jej chirurgicky odstranit, pomáhá lékařům plošný screening v ordinacích gynekologů. Účinnou prevencí je očkování proti HPV, které hradí dívkám i chlapcům ve věku 13 let zdravotní pojišťovny.

Vyšší účinky u dětí

Vakcín je více druhů a jak vyplývá ze zjištění vědců, lepší ochranu poskytují vakcíny působící proti více typům HPV, tedy tzv. vícevalentní. „Vzhledem k tomu, že typů HPV, které mohou vyvolat nádory a přednádorové změny hrda děložního, je přes 40, je logické, že vakcína, která chrání proti infekci více typy HPV, skýtá komplexnější ochranu. Z informací vyplývá, že devítivalentní vakcína má až 90% účinnost, pokud je aplikována před HPV infekcí, tedy před zahájením pohlavního života,“ vysvětluje RNDr. Tachezy.

„Překlenovací studie u dětí, kdy byli devítivalentní vakcínou očkováni chlapci a dívky ve věku 9–15 let a mladé ženy ve věku 16–26 let, navíc ukázala, že dosažené hladiny protilátek proti všem devíti antigenům jsou vyšší u dětí než u mladých žen. Proto k maximálnímu efektu vakcín ve smyslu snížení výskytu řady nádorových onemocnění žen a mužů povede především očkování dětí před zahájením pohlavního života.“

Nemoc chtějí zcela vymýtit

Letos poslanci v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění schválili možnost hrazení všech vakcín proti HPV, tedy i těch vícevaletních, s nejširší ochranou. Novela má nabýt platnosti už od 1. 1. 2022. Do té doby, tedy do konce letošního roku, však musí ministerstvo zdravotnictví o této změně rozhodnout vyhláškou.

Světová zdravotnická organizace a Evropská unie si stanovily cíle, které vyzývají k vymýcení rakoviny děložního čípku. K jejich naplnění je mimo jiné třeba prevence a vysoká proočkovanost, které lze docílit tím, že vakcíny s co nejširší ochranou budou nabídnuty co největšímu počtu osob, aniž by byla limitací jejich cena.

