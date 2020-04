5 tipů, jak si zlepšit zdraví a nenudit se u toho

Všichni dobře víme, jak moc je pro naše zdraví důležitý pravidelný pohyb, zdravá strava plná vitamínů a pitný režim. Není ale podmínkou, že pro krásnou postavu a zdravé tělo musíme dřít pouze ve fitku. Dopřejme si procházku na čerstvém vzduchu a nebo vyzkoušejme několik zábavných tipů v pohodlí domova. My jsme pro vás několik takových připravili, tady jsou!

Všichni dobře víme, jak moc je pro naše zdraví důležitý pravidelný pohyb, zdravá strava plná vitamínů a pitný režim. Není ale podmínkou, že pro krásnou postavu a zdravé tělo musíme dřít pouze ve fitku. Dopřejme si procházku na čerstvém vzduchu a nebo vyzkoušejme několik zábavných tipů v pohodlí domova. My jsme pro vás několik takových připravili, tady jsou!

Je mnoho metod, jak se udržet v kondici, být zdravý a krásný. Mnoho z nás už určitě přišlo na to, že nic není zadarmo. Existuje však několik pravidel, které je skvělé dodržovat. Spolu s pravidly se pak na nás valí další různé rady a triky. Pokud přistoupíme ke každé radě či tipu s rozumem a, pravda, některé šílené tipy budeme rovnou zcela ignorovat, měly by nám vždy být ku prospěchu a našemu tělu udělat dobře. Péči o zdraví pojmeme trochu netradičně, připravili jsme pro vás pět tipů a triků, které vám nejen pomohou, ale také vás budou bavit.

I oči mohou na jógu

Hodinu jógy si můžeme dopřát v pohodlí domova a nebo si ji zaplatit v jednom z mnoha sportovních center. Dopřejme ale takový relax i našim očím. A věřte, že po celodenní námaze si to určitě zaslouží. Oční jóga, oční gymnastika, oční cviky, je jedno jak tomu budeme říkat. Vždy se jedná o soubor jednoduchých pohybů očima, které fungují jako přirozená masáž očního orgánu. Cvičení zabere jen několik minut, a pokud se stane vaší denní rutinou, v ideálním případě před spaním, zaznamenáte brzy pozitivní účinky na zrak. Cviky totiž urychlují látkovou výměnu v oku i jeho okolí.

A tady několik cviků. Zkuste je!

Zavřete oči na 2 minuty

10x se podívejte doprava a doleva

10x se podívejte nahoru a dolů

5x se podívejte do úhlopříčky zprava nahoru vlevo dolů

5x se podívejte do opačné úhlopříčky – tedy zleva nahoru doprava dolů

5x zakružte očima doprava

5x zakružte očima doleva

5x zaostřete střídavě do dálky a na blízko

10x zamrkejte a chvilku oči masírujte.

Zuby se mají smát

Mít přirozený a zářivý úsměv, třeba takový jaký má Julia Roberts, by chtěla snad každá žena Podle psychologů o nás úsměv hodně napoví. Lidé, kteří se spolu s úsměvem nebojí ukázat zuby, bývají přátelští, sebejistí a umí si užívat život. Zároveň tak působí i na své okolí. Nebojte se toho ani vy. Abychom měli jistotu, že svým úsměvem potěšíme lidi kolem sebe, je dobré na své zuby a péči o ně nezapomínat. Zdravé zuby sebou obvykle totiž přinášejí krásný úsměv s bílými zuby. A to je to, čeho chceme dosáhnout.

Jak ale na to? Zuby si čistěte minimálně dvakrát denně po dobu alespoň 2 minut a správně si vyberte zubní kartáček. V dosažení krásného úsměvu se pro vás největším nepřítelem může stát zubní plak. Ten umí zubům nejen zavařit v podobě zubních kazů, ale vytváří na zubech žlutou hmotu, která vašemu úsměvu rozhodně lichotit nebude.

S plakem si nejlépe poradí elektrické zubní kartáčky s kulatou hlavou. Kulatá kartáčková hlava potom obklopí každý zub ze všech stran, a tím odstraní až o 100 % více zubního plaku než manuální zubní kartáček.

Vyrovnaný boj se zubním plakem nabízí například elektrický zubní kartáček Genius X od Oral-B. Díky oscilačně-rotačně-pulzační technologii provede kartáček cca 58 tisíc pohybů za minutu, a tak budete mít jistotu dobře vyčištěných zubů. Senzor tlaku vám dá vědět v případě, že na zuby příliš tlačíte a tím vám zajistí šetrné čištění a ochranu dásní.

Na své si přijdou také milovníci moderních technologií. Kartáček je vybavený umělou inteligencí, ta rozpozná váš čisticí styl a každý den vás povede k lepším výsledkům, zároveň vás upozorní na chyby, které při čištění děláte. Pomocí svých snímačů vše vyhodnocuje v reálném čase a ve speciální aplikaci na vašem smartphonu vybarvuje správně vyčištěné zuby bílou barvou.

Kartáček má několik režimů čištění, včetně režimu péče o dásně, jazyk, o citlivé zuby a pro bělení zubů. Již po prvním použití jsou tak vaše zuby krásně hladké a viditelně bělejší a vy bez ostychu můžete rozdávat úsměvy.

TIP: Nečistěte si zuby bezprostředně po jídle nebo pití. A to speciálně v těch případech, kdy jste snědli cokoli kyselého. Kyselé potraviny mohou totiž změkčovat zubní sklovinu. Pokud si tedy hned po jídle vyčistíte zuby, můžete k poškození skloviny a vlivu kyseliny na ni ještě více přispět. Lékaři doporučují s čištěním počkat alespoň 30 až 60 minut.

Pijte vodu, nepijte rum

Voda je životně důležitou tekutinou v našem těle. Člověk dokáže přežít týdny bez jídla, ale pouze 2-3 dny bez vody. Množství tekutin v lidském těle se v průběhu života mění. Nejvíce vody má v těle novorozenec, u kterého voda tvoří asi 75 % tělesné hmotnosti. U dospělého je to přibližně 53 % u mužů a 46 % u žen.

Znáte tu otázku... „Už jsi dneska pil?” Je snad jasné, že obvykle se tazatel neptá, zda jste si už dali panáka rumu. Samozřejmě se ptá na to, jestli v průběhu dne pijete dostatek vody a udržujete pravidelný pitný režim. Vůbec nejlepší je opravdu pít čistou vodu bez příchutě, případně pak neslazené čaje.

A jak je to tedy s doporučeným množstvím tekutin denně? Za běžných podmínek lze denní potřebu tekutin vypočítat tímto jednoduchým způsobem: 0, 5 litru na každých 15 kilogramů hmotnosti.

To znamená, že pokud vážíte 70 kg, vypočítáte svou průměrnou denní potřebu tekutin takto:

70 : 15 = 4, 7 ➪ 4, 7 × 0, 5 = 2, 3 litru.

A tak pijte vodu a nepijte rum! I když jedna sklenička rumu ještě také nikoho nezabila.

Spánek a poloha v jaké usínáte

Pravidelný pohyb, pitný režim, zdravá strava a hodně spánku. To jsou věci, které snad každý z nás dobře zná. Zamysleli jste se ale někdy, jestli je důležité to, v jaké poloze usínáte?

Jakou polohu máme při spánku zaujmout, abychom se co nejlépe vyspali?

Spánek na zádech, pokud máme dostatečně měkkou postel a správně vysoký polštář, je ta vůbec ta nejlepší poloha, s jakou můžeme večer ulehnout do postele. Při spánku na zádech je páteř v nejlepší možné pozici a spolu s hlavou a krkem zaujímají neutrální polohu, která je pro tělo přirozená. Je prakticky jedno, jestli jsou ruce během této polohy podél těla, na břiše, nebo pod hlavou. Důležitý je vliv samotné polohy nejen na záda, ale i na další části těla.

Druhou nejlepší polohou je spaní na boku. Jde o nejčastější polohu, při níž se, pokud spíme na své levé straně, také eliminují problémy se žáhou. Horší už je to s páteří. Máme-li nohy natažené a spíme v přirozené poloze, jsme na tom podobně jako při spaní na zádech. Pokud se ale skrčíme do polohy plodu, páteř tím poškozujeme.

Nejhorší možnou polohou je spánek na břiše. Mezi její jedinou výhodu patří prakticky vzato pouze eliminace chrápání. Jinak je v této poloze vše špatně. Podle odborných studií spánek na břiše narušuje tvar páteře, přispívá k bolestem zad, krku a hlavy, tělo navíc zůstává celou noc v jedné poloze. Nutno dodat, že velmi nepřirozené.

Luxování, vytírání, mytí oken…

Udržujte se fit, aniž byste musela do fitka. Připravili jsme pro vás pár čísel, která vám prozradí, kolik kalorií můžete spálit při jednoduchých domácích pracech.

Nošením nákupních tašek spálíte až 493 kalorií

Mytím oken kolem 200 kalorií

Žehlením kolem 150 kalorií

Luxováním zhruba 210 kalorií

Pletím zahrady až 400 kalorií

Utíráním prachu zhruba 160 kalorií

Tak směle do úklidu!

Každý den bychom na své zdraví měli myslet, není ale třeba si cokoli zakazovat. Jen je dobré na nic nezapomínat. A tak ke skvělé kondici, krásným nohám a zadečku přidejte cviky pro odpočaté oči, péči o vaše zuby nebo třeba skvělý pocit po každém probuzení. Hlavně se u toho pořádně smějte, protože i smích léčí :)