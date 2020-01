8 tipů na originální valentýnské dárky pro dospělé

Poukaz na plastické vylepšení: Mnoho žen touží po smyslnějších rtech, lépe modelovaném poprsí nebo štíhlejší siluetě – jsou to často jejich nejskrytější přání. Darujte své nejbližší poukázku, tušíte-li, že by ocenila spokojenější pohled do zrcadla. Doporučujeme však následovat přirozenost, kterou udávají trendy v plastice, jak ve svém článku píše jedna z renomovaných pražských klinik.

Cesta do města: Víte, které město je pro obdarovávaného srdeční záležitostí? Zarezervujte zde hotel a vymyslete program na celý víkend. Sepište celý jeho průběh na papír a darujte osobní zážitek. Darujte romantiku, na kterou jen tak nezapomene.

Vlastnoruční obraz: Máte umělecké sklony? Vyrobte dekoraci svépomocí. Nebojte, nemusí jít o komplikovaný portrét s krajinou v pozadí, parádu uděláte i s abstraktními vzory, litím barev na plátno, stříkanci… Snažte se však zdůraznit osobní rovinu daru. Oblíbené barvy, technika, tvar, námět, to vše můžete přizpůsobit osobnosti svého partnera.

Dovednostní kurzy: Umožněte své polovičce naučit se ilustrovat, tančit nebo šít. Kurzy se dnes pořádají v každém větším městě a nabízejí nepřeberné množství aktivit. Drtivá většina účastníků přichází do kurzu s obavami a prohlášením: „Já ale opravdu neumím vůbec malovat/tančit/šít, jsem hrozně nešikovný.“ Nakonec si však každý najde ve své činnosti zalíbení a třeba si zvýší sebevědomí.

Den v péči maséra či vizážisty: Wellness den jen pro sebe? Takový dárek je sázka na jistotu. Splňte sen každé zatuhlé šíji a unavené pokožce a dopřejte svému partneru či partnerce čas vyhrazený pro odpočinek. Zklidňující procedury a voňavé prostředí bude zaslouženou odměnou při probíhající zimní sezoně.

Ručně vyráběná čokoláda: Jasná výhra pro milovníka sladkostí. Kvalitní pochutinou ho potěšíte obzvlášť tehdy, pokud při výběru budete myslet na jeho oblíbené chutě. Dává vaše polovička přednost slanému? Nasušte v domácí sušičce na ovoce zeleninové chipsy a přidejte vlastní mix koření.

Předplatné tajného časopisu: Předplaťte časopis a ukryjte jeho název do přesmyčky či tajenky. Jako dárek dejte jen křížovku k vyluštění a až po uhádnutí darujte poukaz (jestli chcete zvýšit napětí, můžete poukázku někam ukrýt). Vymyslete hádanky s osobní tematikou a o dárek od srdce máte postaráno.

Lístky do divadla: Zdá se vám to jako ohraná písnička? Vstupenky na představení, muzikál nebo koncert ale mnoho lidí dostává rádo. Dejte si však pozor na vouchery – čím delší mají platnost, tím spíše na ně obdarovaný zapomene a nevyužije je. Vyberte přesné datum a představení a vyrazte za kulturou společně.

Se zážitkem darujete radost

Stále tápete, čím komu letos k Valentýnu uděláte radost? Hoďte starosti za hlavu a inspirujte se našimi tipy. U dárků nejvíce zabodujete osobní rovinou – oblíbeným koníčkem, rodinnou aktivitou či vzpomínáním. Při nakupování nebo vyrábění zkrátka myslete na konkrétního člověka a věřte, že zážitky vás spojí mnohem lépe než ten nejdražší šperk.