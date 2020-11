Avokádová pomazánka třikrát jinak: co vše se hodí vědět?

Avokádo se skvěle hodí do salátů, kde s kozím sýrem a rukolou tvoří lahodnou kombinaci. Díky své máslové konzistenci a snadné roztíratelnosti je hlavně skvělou přísadou do pomazánek. Pojďte si s námi vyzkoušet tři jednoduché recepty na avokádovou pomazánku!

Avokádo nejen na talíři

Jak již jsme zmiňovali, avokádo obsahuje mnoho minerálních látek, a to především hořčík, draslík a měď, z vitamínů můžeme zmínit C, E a B, díky čemuž se řadí mezi jedny z nejzdravějších potravin na světě.

Uprostřed plodu se nachází kulatá pecka, kterou vřele doporučujeme nevyhazovat, v domácnosti pro ni totiž naleznete využití. Můžete si z ní vypěstovat si vlastní stromek, který při správné péči může za několik let plodit, případně ji namlet na prášek a přidávat do zdravých jídel.

Pěstování avokáda z pecky není nijak složitý proces. Nejdříve je důležité pecku pořádně očistit od zbytků plodu, aby nechytila plíseň. Po vyklíčení je třeba zasadit rostlinku do květináče, který bude umístěný na světlém místě. Když budete myslet na pravidelné zalévání, velmi rychle se budete radost z prvních lístků.

Stromek, který z pecky vyroste, se nazývá hruškovec přelahodný. Roste zhruba do výšky dvou metrů a pokud budete rostlině dopřávat hnojení jednou za měsíc, můžete se za pár let dočkat také vlastních plodů.

Chutné avokádové recepty

V kuchyni pracujeme se zralým plodem, který má vevnitř žluto-zelenou barvu a měkkou, máslovou konzistenci. Vždy dužinu oddělte od pecky a od slupky – jde to jednoduše, když si avokádo nakrájíte na čtvrtiny.

Pokud necháte rozkrojené avokádo nebo avokádovou pomazánku delší dobu na vzduchu, začne na povrchu tmavnout a hnědnout. Nepůsobí to sice esteticky, o kvalitu jídla se však bát nemusíte, není to známkou toho, že by bylo jídlo zkažené.

Abyste se však vyhnuli přesvědčování strávníků o tom, že je jídlo stále dobré, doporučujeme avokádovou pomazánku servírovat co nejvíce čerstvou. Její krásně zelená barva přiláká jistě každého.

Jemná avokádová pomazánka s krémem

Ingredience:

zralé avokádo

kostka Lučiny, Gervais, Paloučku či jiný oblíbený roztíratelný sýr

červená cibule

stroužek česneku

lžíce olivového oleje

sůl, pepř

Postup

Dužinu avokáda rozmačkejte v misce na kašičku. Poté přidejte krémový sýr, nadrobno nakrájenou cibulku a prolisujte česnek. Přidejte olivový olej a osolte a opepřete dle chuti.

Pokud máte rádi říznější kombinace, můžete při servírování dozdobit nakrájeným pórkem, pro zjemnění se hodí čerstvá nebo sušená rajčata.

Avokádová pomazánka se sušenými rajčaty

Ingredience:

zralé avokádo

sušená rajčata v oleji

stroužek česneku

čerstvá bazalka

sůl, pepř, dle chuti chilli

Postup:

Nejdříve v misce rozmačkejte avokádo. Sušená rajčata nechte okapat od oleje a nakrájejte na drobné kousky. Spolu s nadrobno natrhanými lístky bazalky a prolisovaným česnekem přidejte k avokádu a můžete přilít i trochu oleje, ve kterém byla rajčata naložena. Osolte, opepřete a pro zahřátí dodejte také chilli.

Jednoduchá avokádová pomazánka s vajíčkem

Ingredience

zralé avokádo

vajíčko uvařené natvrdo

sůl, pepř

Postup:

Tato pomazánka je vhodná pro každého, kdo neholduje cibulím ani česneku. Zároveň zabere opravdu krátký čas na přípravu. Stačí uvařit vajíčko natvrdo, po vychladnutí oloupat a nakrájet na malé kousky. Přidejte k rozmačkanému avokádu a osolte a opepřete dle chuti. Pokud chcete mít krémovější konzistenci, můžete zakápnout olivovým olejem.

A malý tip na závěr: Pokud chcete z avokádové pomazánky vytvořit extra zdravé jídlo, neschovávejte si pecku na pěstování. Místo toho ji rozemelte na prášek. Avokádová pecka jako přísada do jídla je totiž velmi bohatá na antioxidanty a vlákninu. Chuť prášku je trochu nahořklá, proto nepřidávejte celou pecku, případně recept více dochuťte kořením.

S jistotou lze tedy říci, že avokádo by mělo zaujímat ve vaší kuchyni výsadní postavení. Nebojte se experimentovat jak s dužinou, tak s avokádovou peckou!

KAM DÁL: Krakonoš z večerníčku František Peterka umíral v krutých bolestech. Život měl vepsaný v dlani do nejmenších detailů.