Krakonoš z večerníčku František Peterka umíral v krutých bolestech. Život měl vepsaný v dlani do nejmenších detailů

Na hereckou kariéru v dětství František Peterka nemyslel, jeho snem bylo stát se sportovcem. Viděl se jako vzpěrač na olympiádě a také kvůli tomu pilně trénoval. Pak ale přišla středoškolská studia a s nimi i změna plánů. Sport šel částečně stranou, ale nikdy se ho tak docela nevzdal, ale nastoupil na pražskou konzervatoř, kde studoval herectví.

Komediální herec

Na první angažmá si musel vystudovaný herec František Peterka chvíli počkat, a tak se živil jako úředník. Pak přišla ta správná chvíle, kdy mu náhoda “dohodila” práci ve Slováckém divadle, odkud po letech putoval do libereckého Divadla F. X. Šaldy. Díky své postavě i talentu mu často patřily komediální role - a to samozřejmě i ve filmech. Kdo by si nepamatoval třeba takové snímky, jako je Zítra to roztočíme, drahoušku, Jáchyme, hoď ho do stroje nebo Příště budeme chytřejší, staroušku. Ve všech těchto filmech, ale i v mnoha dalších beze zbytku uplatnil jak svůj talent a herecké schopnosti, tak ale pracoval i s postavou a vizáží, které jej k takovým rolím předurčovaly. A tady se projevovala také jeho sportovní příprava, která jeho tělu dodala charakter.

Nezapomenutelný Krakonoš

Děti znají Františka Peterku hlavně z večerníčkovské série Krkonošské pohádky, která se stala nejoblíbenější v historii tohoto formátu programu pro nejmenší. Kromě váženého, moudrého, ale někdy také trochu potutelného Krakonoše, který nenechá žádnou nespravedlnost bez spravedlivé odplaty, si ale zahrál také v seriálu Arabela. Tam bychom ale jeho tvář hledali marně, a tak je dobré vědět, že se zde František Peterka ukrýval pod maskou Fantomase.

Věštby se vyplnily

Herec často vyprávěl o svém setkání se ženou, která mu v mládí věštila z ruky. A ukázalo se, že se setkal s opravdovou odbornicí ve svém oboru. Její předpovědi se plnily prakticky do puntíku. Jak předpověděla, oženil se František Peterka celkem dvakrát a stejně tak se mu podle předpovědi narodily dvě děti. Bohužel se ale splnila i temnější část proroctví, a to těžké zranění. To utrpěl těsně před osmdesátkou, v roce 2001, kdy se stal účastníkem těžké dopravní nehody, při které málem přišel o nohu. Trvalo to tři roky, ale herec se jako zázrakem i v tomto věku znovu postavil na nohy.

Přemohla ho rakovina

Léčení bylo pro Františka Peterku, muže, zvyklého sportovat, člověka plného síly a elánu, velmi složité, dlouhé a stresující. Přiznával dokonce, že si přál zemřít. Nakonec se ale ještě vrátil do života, i když s problémy. To bohužel nemělo být na dlouho. Dalším problémem, který jej ve stáří postihl, byl infarkt - a další pobyt v nemocnici. I tuto ránu osudu ale překonal. Vyrovnat se už ale nedokázal s rakovinou, která jeho tělo postihla. Vzdal boj o život, nechtěl se ani léčit, jen čekal, až zemře. Bohužel své poslední dny prožil v bolestech, které museli lékaři v hospici svaté Zdislavi, kde také naposledy vydechl, tišit velkými dávkami léků.

