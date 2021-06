Chystáte se na lov? Vyberte nejlepší puškohled a lovecké oblečení

Průvodce nákupem puškohledu

Puškohledy pro lovce mají řadu důležitých parametrů, ve kterých je třeba se před nákupem zorientovat. Díky tomu totiž zvládnete vybrat ten nejlepší produkt, který bude přesně vyhovovat vašim potřebám. Rozhodně neplatí, že čím dražší puškohled vyberete, tím lepší bude. Samozřejmě je důležitá kvalita materiálů, ovšem není důvod zbytečně přeplácet, pokud si vystačíte i s o něco skromnějším modelem.

Zvětšení

Tím nejdůležitějším parametrem je zvětšení. To určuje, o kolik blíže bude sledovaný objekt oproti tomu, jak ho vidíte pouze očima. Jestliže si tedy vyberete puškohled se zvětšením 8x, znamená to, že ho uvidíte osmkrát blíže. Jak však vybrat to nejlepší zvětšení? Rozhodně neplatí, že čím větší, tím lepší.

Pokud se věnujete střelbě na cíl do zhruba 100 metrů, pak vám bude stačit minimální zvětšení. Nejlepší je mezi 1–4x zvětšením.

Pro o něco větší vzdálenosti, zejména lov v lesích či horách, je třeba volit větší zvětšení. Ideální volbou bývá hodnota mezi 5–8x.

Ještě větší zvětšení se pak hodí hlavně pro lov v otevřené krajině jako jsou louky a pole. V takovém případě můžete sáhnout po 9–12x zvětšení.

Objektiv

Jedná se o čočku, která je umístěna na konci puškohledu a stará se o světelnost. Její velikost ovlivňuje kvalitu a jasnost obrazu. To však nemusí nutně znamenat, že byste měli volit tu největší velikost. Větší objektiv totiž přidává puškohledu na váze, může tedy být těžší s ním manipulovat. V případě, že lovíte z posedu, můžete vybírat z větších velikostí kolem 50 mm, ovšem na naháňku jsou lepší objektivy 25–30 mm. Samozřejmě můžete najít i velikost mezi tímto rozmezím, ty jsou vhodné pro šoulačku.

Foto: DmyTo / Shutterstock.com Jak vybrat opravdu kvalitní oblečení?

Zásady při výběru loveckého oblečení

Součástí výpravy na lov by mělo být také kvalitní lovecké oblečení. To vás ochrání před počasím i přírodou, takže se můžete plně soustředit na lov. Jeho výběr není snadný, ovšem můžete se řídit několika faktory, podle kterých vyberete to nejlepší.

Počasí

Vždy byste měli předpokládat, jaké může být počasí. To samozřejmě platí hlavně v zimě, kdy je třeba zůstat v teple. Proto se vám bude hodit teplá bunda, kalhoty a kvalitní obuv. Pokud si nejste jistí, jaké bude teplo, oblékejte se ve vrstvách, abyste mohli snadno jeden kus oblečení sundat a přizpůsobit se. Nezapomínejte však na svrchní nepromokavou vrstvu v případě, že by začalo pršet či sněžit. Letní kousky oblečení můžete využívat jako spodní vrstvy v zimě, takže nebudete potřebovat tolik různého vybavení.

Náročnost aktivity

Oblékat byste se měli také podle toho, co budete dělat. Pokud se chystáte sedět hodiny na místě, budete potřebovat více vrstev, než pokud se vydáváte na aktivní lov. Myslete také na to, abyste na sobě neměli příliš oblečení, které by mohlo zhoršovat vaši hybnost.

Terén

Při lovu je také důležité splynout s okolím, abyste si kořist nevyrušili. Vybírat můžete z rozmanitých vzorů, takže můžete oblečení snadno přizpůsobit lokalitě, ve které se budete pohybovat. Myslete však také na bezpečnost – měli byste na sobě mít alespoň jeden prvek výrazné barvy, aby nedošlo k nehodě.

Lovecké oblečení se vždy snažte přizpůsobit dané situaci. Rozhodně se vyplatí investovat do kvalitních kousků, díky kterým budete vždy v pohodlí. Hodit se vám může také batoh, do kterého vložíte všechno potřebné vybavení, které už se do kapes nevejde.