Citrusy jsou sice zdravé, ale mohou nám i uškodit. Měli bychom znát některá fakta

Je známým faktem, že je exotické ovoce většinou plné vitamínů a jeho konzumace působí mimo jiné jako prevence proti mnoha onemocněním, posiluje imunitu a dodává tělu prospěšné látky. Jenže tyto veskrze kladné vlastnosti mají také svoje „ale“ - a není tak malé…

Na co myslet?

Problémem exotického ovoce, které je v opravdu velkém výběru v současnosti dostupné ve všech supermarketech v naší republice, je místo, kde vyrostlo, respektive vzdálenost tohoto místa od prodejny, kde si jej koupíme. Záměrně je také použito slovo „vyrostlo“ místo snad očekávaného „uzrálo“, protože většina exotického ovoce, které je u nás k dostání, rozhodně neuzrálo na stromě nebo keři, na němž se urodilo. Právě s ohledem na vzdálenost, na kterou plody za zákazníky putují, jsou trhány nezralé a pro delší trvanlivost samozřejmě navíc ošetřené poměrně značnou dávkou chemických přípravků. Na tato „ale“ tedy musíme neustále myslet a podle nich se také k exotickému ovoci chovat.

Neměli bychom zapomenout…

Na co tedy před konzumací exotického (a vlastně každého koupeného) ovoce nezapomenout? Odborníci doporučují každý kus takového ovoce důkladně omýt teplou vodou a jeho první konzumaci rozhodně nepřehánět. Přece jen středoevropský organismus není ke konzumaci tropického ovoce tak docela přizpůsoben a zvláště u dětí nebo oslabených lidí by tedy jeho větší dávka mohla vyvolat i závažnou alergickou reakci. To ale neznamená, že bychom se měli začít bát pomerančů - naopak, jde o významný zdroj vitamínů, sacharidů (energie) i vlákniny. Navíc zařazení takových potravin do jídelníčku dodá stravování na pestrosti a zajímavosti. Jen je třeba, jak bylo uvedeno, dodržovat důsledně pravidla hygieny, určitou opatrnost a střídmost.

Citrusy

Asi nejznámějšími druhy cizokrajného ovoce jsou i přes velký výběr stále citrusy. Tyto plody, pocházející z tropických a subtropických oblastí, nabízejí nepřeberné množství využití od jednoduchého oloupání a snědení přes přípravu šťáv, džusů, využití v teplé kuchyni nebo cukrářství. Jde o pomeranče, mandarinky, pomela, limetky, citrony, grepy a další. Jak je tedy nejlépe využít?

Nejlépe čerstvé

Pro zachování co největšího možného množství zdraví prospěšných vitamínů je samozřejmě nejvhodnější citrusy, stejně jako jakékoliv další ovoce, konzumovat v co nejpřirozenějším stavu. Jakákoliv tepelná úprava se na jeho kvalitě podepíše. Určitě se to vyplatí, protože podle odborníků obsahuje jeden větší pomeranč takovou dávku vitamínu C, která odpovídá jeho doporučenému dennímu množství. A to už za to stojí. Navíc tělu nabídneme i další vitamíny a minerály, jako je například hořčík, fosfor, měď a další.

Proti cholesterolu i ledvinovým kamenům

Citrusy obsahují mimo jiné i ve vodě rozpustnou vlákninu, která je schopná pozitivně působit a upravovat hladinu cholesterolu. Kromě toho vláknina, jak je obecně známo, působí i jako prevence rakoviny zažívacího traktu. Zapomínat bychom neměli ani na obsah látek, zamezujících vzniku ledvinových kamenů. Studie již také naznačují, že pravidelné pití citrusových šťáv pomáhá při prevenci proti rakovině plic, žaludku, jícnu nebo dokonce i prsu.

Na srdce i na nervy

Konzumace citrusových plodů také pozitivně ovlivňuje činnost srdce, chrání před cévními mozkovými příhodami a podle vědeckých zpráv také pomáhá snížit krevní tlak. Vzhledem ke svým protizánětlivým účinkům se mohou citrusy podílet také na prevenci proti neurodegenerativním onemocněním, které jsou často doprovázeny právě zánětlivými procesy.

Dávejme si pozor

Stejně jako ve všech oblastech života, i tady ale platí, že všeho moc škodí. A tak i přehnané dávky citrusů mohou například negativně ovlivnit účinky některých léků (v příbalovém letáku bývá taková informace u léčiv, kterých se to týká, uvedena). Ani zuby by nemusely pravidelnou nadměrnou dávku citrusů přečkat bez úhony.

A nakonec…

Citrusové plody právě díky množství vlákniny a dalších tělu prospěšných látek pozitivně ovlivňují zažívací procesy a celkovou činnost trávicícho traktu, a tím (samozřejmě při dodržení obecně rozumné životosprávy) významně napomáhají při redukci hmotnosti - navíc v kombinaci s nízkým obsahem kalorií. Takže je načase se zamyslet a vyměnit sladkosti za citrusy nebo i jiné ovoce. Jen je třeba se zaměřit na výběr kvalitních plodů a jejich dokonalou očistu před konzumací. Stojí to za to - tělo nám poděkuje.