Dovolená v zahraničí bude možná. Německé ostrovy lákají na písčité pláže, exotiku i tuleně

Německo není jen náš největší soused a významný obchodní partner, k jeho území připadá i poměrně velká "porce" ostrovů a ostrůvků, které vás dozajista pohltí svou atmosférou. A jelikož se uvolňují hranice a dovolená v zahraničí zřejmě bude možná, proč některý z nich nezkusit? Jestli je něco, co všech přibližně sto ostrovů spojuje, tak je to rozhodně neopakovatelný zážitek. Nad sebou jen čisté nebe, pod nohama krásné pláže a okolo moře… I takové může být Německo.

V základu můžeme německé ostrovy rozdělit na dva druhy – ty v Baltském moři a ty v Severním moři. Zatímco ty první lákají na odpočinek a relaxaci, přičemž jejich hlavním cílem turistů jsou opuštěné zálivy, ostrovy v Severním moři vás dostanou hlavně svérázným podnebím a nekonečnými plážemi. Avšak nejen v mořích najdeme spoustu ostrůvků. Celá řada jich je i tzv. vnitrostátních, ať již na řekách, či v jezerech.

Největší ostrov Rügen – Rujána

Největší německý ostrov, ležící v Baltském moři. To je ostrov Rügen. Najdeme ho na severovýchodním kraji Německa, konkrétně ve spolkové zemi Meklenbursko – Přední Pomořansko. S přilehlými ostrůvky má rozlohu neuvěřitelných 935 km² (do čehož by se Praha vešla skoro dvakrát). Jeho historie se píše již od 6. století, kdy byl ostrov osídlen kmenem Ránů, podle nichž si také nese své jméno.

Na jedné straně písečné duny, na druhé rezervace

Postupem času byl pod vládou Švédska, ale i třeba Prusů, později pak NDR. Rujána se dokonce během let několikrát osamostatnila, ale vždy jen na krátkou chvíli. Mezi největší krásy na Rujáně patří nízké, členité břehy, na kterých najdeme mnoho dun. Rozlehlá příroda dává Němcům možnost zde pěstovat mnoho plodin. I milovníci adrenalinu si zde přijdou na své, když vyrazí do severní části ostrova - do Národního parku Jasmund.

Ten je znám především křídovými skalami, jež některé dosahují výšky i 30 metrů. Naopak, na druhém konci Rujány, v její jihovýchodní části, najdeme biosférickou rezervaci UNESCO. Po zkoumání ostrova a jeho nepřeberného množství krás pak doporučujeme navštívit přímořské lázně ve městě Binz. A nebojte, dostanete se snadno, celý ostrov je k pevnině připojen 2,5 km dlouhou hrází, která skýtá nejen silniční most, ale i železnici.

I v Severním moři je krása – Helgoland a Düne

Bohužel je tohle destinace, kterou mnoho Čechů ještě neobjevilo. A nutno říci, že je to obrovská škoda! Přes léto jsou ostrovy vyhledávanou turistickou destinací a po zbytek roku zase rájem fotografů a biologů. Málokdo ví, že toto souostroví nebylo vždy pod vládou Německa. V minulosti patřilo Dánsku a později Velké Británii, až v roce 1890 Velká Británie vyměnila ostrovy Helgoland a Düne za tropický ostrov Zanzibar, který byl do té doby právě pod vládou Německa.

Na Helgolandu si nezapomeňte prohlédnout zdejší maják, který je bezpochyby jeho chloubou. Má jedno z nejsilnějších světel, které se do těchto staveb montují, a jeho viditelnost dosahuje až 78 km. Největší překvapení vás ale bude čekat na pláži. Vždyť množství tuleňů se k vám neplazí každý den, ne? Zkrátka, toto 4,2 km² velké souostroví vám rozhodně má co nabídnout. A ač je souostroví součástí Schengenského prostoru, dostalo svou výjimku z placení některých daní a poplatků, a proto se zde nachází poměrně dost tzv. duty free shopů, tzn. obchodů, kde jsou nižší ceny právě proto, že obchodníci nemusí platit takové daně.

Zpět do Baltu – Uznojem/Usedom

Tento ostrov se vyznačuje především tím, že nepatří jen jednomu státu. Jeho rozloha je asi 455 km², ale z toho 73 km² je v Polsku. Je to druhý největší německý ostrov. Má velmi členité pobřeží s velkým množstvím poloostrovů a zátok.

A je to cíl hlavně lidí, kteří mají v plánu si hlavně pořádně odpočinout, protože se na něm nachází největší síť certifikovaných wellness hotelů a středisek. Další jeho obrovskou předností je to, že leží pouhých 580 km od Prahy. A to je slušná dojezdová vzdálenost na dovolenou, ne?

