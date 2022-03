Rostliny, které vám pomohou se zdravým spánkem: Sehnat se dají celkem snadno

Řada z nás je přesvědčena o tom, že kvalita vzduchu u nás doma je naprosto ideální a že k dosažení skvělé kvality vzduchu stačí pouze několikrát za den pokoje vyvětrat. To je ale omyl.

Vzduch v našem domě či bytě, zejména pokud bydlíte ve městě, může obsahovat celou řadu toxických sloučenin, které mohou mít negativní vliv na naše zdraví, ale i na kvalitu našeho odpočinku.

Mezi tyto látky patří mimo jiné formaldehyd a benzen, který se k nám může dostávat jak zvenčí, tak i zevnitř. Tyto látky se totiž často uvolňují z lakování na nábytku a dalších věcí, které můžeme najít téměř v každé domácnosti.

Některé rostliny umí tyto látky absorbovat, a fungují tak jako přírodní filtr okolního vzduchu. Zároveň produkují kyslík a zlepšují tak náš spánek.

Aloe vera

Mezi tyto květiny patří i proslulá aloe vera, která nejen funguje jako léčivá mast na popáleniny, vyrážky a hydrataci kůže, ale také je skvělým pomocníkem při filtraci ovzduší.

Agáve

Řada z nás zná tuto rostlinu z pultů supermarketů, kde se vyskytuje ve své zpracované formě, a to ve formě lahodného sirupu. To ale není to jediné, k čemu tato rostlina lze použít.

Skvěle poslouží i k odstranění toxických sloučenin z okolního prostředí.

Tchýnin jazyk

Tato květina, která je oblíbená pro svůj moderní vzhled a relativní nenáročnost ,také funguje jako přírodní čistička vzduchu.

Zdroj: Express

