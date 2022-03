Tato aktivita snižuje riziko smrti téměř o čtvrtinu

Do zdravého životního stylu, kterým si můžeme alespoň do určité míry zajistit dlouhý a spokojený život, patří zejména vyvážený jídelníček, kvalitní spánek a také pravidelná fyzická aktivita.

Mayo klinika na svém webu uvádí, že pokud chcete, aby vám konzumace "zdravého jídleníčku" vydržela, musíte zajistit, že splňuje následující kritéria.

Zahrnuje potraviny z následujících potravinových skupin: ovoce, zelenina, celozrnné potraviny, nízkotučné mléčné produkty, luštěniny, protein, semínka a ořechy a zdravé tuky

Zahrnuje potraviny, které můžete lehce sehnat ve vašem okolí

Jídla, která jste si naplánovali, vám musí chutnat

Výrazné změny jídelníčku byste vždy měli konzultovat se svým lékařem.

Fyzická aktivita

Kromě jídelníčku a kvalitního spánku je k zajištění si dlouhého života nutná také pravidelná fyzická aktivita.

Není ale nutné trávit několik hodin denně v posilovně, přidat si několik let života navíc vám pomohou i pravidelné procházky, jóga, nebo dokonce i jen domácí práce. Při uklízení totiž v některých případech vydáte podobné nebo stejné množství energie jako při běhu.

Jeden druh cvičení je ale podle studií v oddálení smrti mnohem účinnější než ty ostatní. Jde o cvičení s váhami. Činky a další závaží vám totiž při cvičení dodají potřebný odpor a vy tak zatěžujete různé svalové skupiny mnohem více, než by bylo možné bez závaží.

K tomu, abyste mohli cvičit s přidanou vahou, nemusíte jít okamžitě kupovat činky, v mnoha případech vám mohou stejně posloužit i např. litrové flašky vody.

Dokonce ani nemusíte posilovat s desítkami kil nebo hodiny týdně, abyste na sobě pocítili benefity, které tento druh cvičení přináší.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje do svého týdenního rozvrhu zařadit posilovací cviky s přidanými váhami minimálně dakrát. Dospělí lidé by podle webu této organizace měli fyzické aktivitě věnovat minimálně 150 minut týdně. V případě posilovacích cviků údajně stačí dokonce jen 75 minut týdně.

