Jak naučit děti chodit na nočník a jaké chyby jsou nejčastější? Maminky mají jasno

Vybrat správné načasování? Určitě ano, ale určitě nemá cenu začínat příliš brzy, protože miminka a menší batolata ještě nedovedou ovládat své tělesné funkce. Když se vyčůrají nebo vykakají do nočníku, kam je posadíte, je to spíš šťastná náhoda než nově nabytá schopnost.

Vhodný čas pro začátek tréninku nastane ve chvíli, kdy dítě už umí pojmenovat, co dělá (například ee), a kdy vydrží několik hodin suché. "Já jsem jednoduše synovi řekla, že plínky došly a oblékla mu jen slipy a tepláčky. Osvědčilo se mi, že nesnášel mokro v kalhotách a v botách, to z plínek neznal. Do týdne si říkal na čůrání a za dva týdny zvládal i chodit na velkou," sdělila maminka dvouapůlletého Tomáše Zdeňka.

Čas mnohdy pomůže

"Po neustálém naléhání své matky jsem začala dceru posazovat na nočník už v roce. Občas se sice vyčůrala nebo vykakala, ale pak nastalo období, kdy se při pohledu na nočník nestále vztekala," vzpomíná paní Markéta. "Pak jsem tedy udělala několikaměsíční pauzu a zkusila to znova, tentokrát už úspěšně," dodává.

Nočník neustále na očích

Při učení dětí je ideální, když mají nočník stále na očích. "My jsme pořídili dva - jeden do dětského pokoje a jeden do obýváku," vysvětluje maminka Hanka. Některé děti dokonce úplně přeskočí nočníkové období a chtějí chodit rovnou na "normální" WC, jako to vidí u mámy a táty. Na rozdíl od nočníku tady ale nemají oporu pod nohama a pokud nesedí na speciálním dětském sedátku, tak jsou závislé na pomoci rodičů. Pomoci může i stolička.

Nočník není židlička

Dobré je také dítě naučit, že nočník je jen a jen na vykonávání potřeby a není to žádná židlička. Nedovolte mu, aby si na "trůně" hrálo s autíčky, prohlíželo knížky nebo koukalo na televizi.

I ve vykonávání potřeby se určitě vyplatí zavést rutinu a nabízet dítěti nočník v pravidelných intervalech - například před spaním, před vycházkou nebo čtvrt hodiny po jídle.

"Zalévání" zahrady i potřeba pochvaly

Dovolte dítěti, aby vás doprovodilo na záchod, a ukažte mu, jak se to dělá. Pokud máte kluka, určitě se rád nechá inspirovat tatínkem. Je to lepší než sebelepší teorie. "Můj muž chodil se synem "zalévat" kytičky na zahradu a vlastně si ani nevšiml, že se jedná o učení a ne o zábavu," sděluje svou zkušenost maminka Kateřina.

Zvláště malé děti jsou hrdé, když se naučí něco nového, a pochvala rodičů a ostatních dospělých je nesmírně povzbuzuje. Ze začátku můžete zkusit i nějakou sladkou odměnu za každé dobře provedené "dílo", uvidíte, jak se bude snažit.

Velkou chybou je naopak to, když rodiče reagují na nějakou tu nehodu negativně a podrážděně. I když vás rozčilí, že to potomek nevydržel v tramvaji nebo na vycházce, nepeskujte ho. To se prostě stává a žádné začátky nejsou snadné - pro rodiče i pro dítě.

Nevracejte se k plenám

Podle psychložky Ilony Špaňhelové můžeme zkusit ukládat dítě i k nočnímu spaní bez plen poté, co bylo aspoň tři noci za sebou suché. "Je důležité podporovat svěrač močového měchýře a občas s dítětem zkoušet při čůrání zadržet a pustit, zadržet a úplně všechno vypustit," doporučuje.

Někteří rodiče dítě v noci posazují na nočník nebo na záchod, aby zůstalo suché do rána. To ale dětská psycholožka nedoporučuje. "Dítě by mělo mít takový reflex, že se probudí samo. I když se mu to jednou dvakrát nepodaří a počůrá se, neměl by se rodič hned vracet k pleně, ale dítě více podpořit a udělat mu podmínky k tomu, aby se umělo i ráno obsloužit samo. Například mu dát jen tričko na spaní a k postýlce, ze které může velmi dobře vylézt, mu dát nočník, aby se mohlo vyčůrat hned, jak se probudí."

KAM DÁL: Dvouletého chlapce našla policie mrtvého v popelnici, jeho poslední fotka dojme každého. Obviněn byl přítel jeho matky.