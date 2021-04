Jaké golfové míčky pro začínající a pokročilé hráče?

Golfové míčky – rozdělení podle tvrdosti

Golfové míčky mají vlastnost, která se označuje jako tvrdost nebo komprese a je důležitá pro zkušené hráče. Míčky dělíme na:

měkké míčky – mají největší rotaci a zpravidla nejvyšší dráhu letu, jsou určené pro pokročilé hráče,

středně tvrdé míčky – nejlepší pro amatéry a středně pokročilé golfisty,

tvrdé míčky – jsou určené pro začínající hráče; díky tomu, že jsou tvrdší než běžné míčky, mají minimální rotaci. Jinými slovy, tento míček letí daleko a přímo.

Golfové míčky – rozdělení podle technologie výroby

Tvrdost míčku je dána jeho konstrukcí a počtem vrstev:

dvoudílné míčky – bývají vyplněné gumovou směsí. Bez vynaložení velké síly je lze poslat na větší vzdálenost,

trojdílné míčky – mají jádro vyrobené z velmi kvalitního materiálu. Jádro je ovinuto dodatečnou vrstvou a obaleno surlynem, uretanem nebo jiným měkkým materiálem. Konstrukčně pokročilé míčky jsou drahé a mnohem rychleji se opotřebovávají.

Znáte kritérium tří golfových míčků?

Jestliže hráč během hry ztratí více než tři míčky, měl by používat nejlevnější dvoudílné modely.

Pokud jste naopak v jednom kole neztratili více než tři míčky, měli byste přemýšlet o výběru míčku, který by lépe odpovídal vašemu hernímu stylu. Dvouvrstvý míček s nízkou nebo střední kompresí má vliv na delší let a jeho měkká konstrukce dodá hráči pocit lepší ovladatelnosti.

Pokročilý golfista by se při výběru modelu měl soustředit výhradně na to, jaká očekávání od míčku má. Měl by si vybrat takové, které mu zajistí maximální ovladatelnost trajektorie letu. Vícedílný míček s měkkým obalem je dost drahý, ale hra s ním povede ke zlepšení výsledků.

Je potřeba počítat s tím, že během hry nějaký ten míček ztratíte. Proto s sebou noste zásobu míčků, které odpovídají vašim herním zkušenostem. Golfové míčky si můžete zakoupit v golfovém obchodu Golfchampion.cz.