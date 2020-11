Jedlé kaštany jako součást zdravého jídelníčku. Jak je správně upéct a čím jsou pro náš organismus tak prospěšné?

Strom, na kterém jedlé kaštany rostou, pochází z Malé Asie. Pečené kaštany se v minulosti konzumovaly s jablky a tvarohem, ale hodily se i k vínu. Kaštany opěvovalo také množství básníků ve starověku.

Dokonce i Karel Veliký znal hodnotu tohoto ovoce a ve velkém stylu podporoval pěstování jedlých kaštanů. Ty vlastně padly tak trochu do zapomnění až v době, kdy do Evropy z Ameriky přišly brambory. Právě tato okopanina je tak trochu převálcovala.

Nejsou žádnou jednohubkou

Kaštany patří do skupiny ořechů. Nesmí se jíst syrové a před konzumací je nutností je buď uvařit, dusit nebo upéct. Obsahují velké množství kvalitních bílkovin, méně tuku jak oříšky, důležité minerální látky a stopové prvky (draslík, fosfor, vápník, síru, železo, horčík, měď nebo mangan). Najdeme v nich ale také velké množství vitamínů. Za zmínku stojí E, C a také všechny vitamíny skupiny B a provitamín A.

Věděli jste, že: Jedlý kaštan je mezi stromy tím, čím je fenykl mezi bylinkami? Tudíž, že je stoprocentně zdravý od kořene až po samotný vrchol?

Kaštany navíc dokáží skutečně hodně zasytit. Obsahují i velké množství kalorií, konkrétně 220 na pouhých 100 gramů. Měly by proto nahradit téměř hlavní jídlo. Rozhodně to tak není nějaká laskomina. Je třeba ale také připomenout fakt, že jsou kaštany pro tělo velmi lehce stravitelné. To je určitě dobrou zprávou pro mnohé, kteří večer po jídle trpí na bolesti břicha. Právě těm rozhodně doporučujeme sáhnout po kaštanech.

Rozmanité konečné produkty

Konečnými produkty z kaštanů mohou být kaštany kandované, vakuované, kaštanová mouka či vločky, ale třeba také atraktivní kaštany v alkoholu. Ve Francii a Itálii se z nich samotný alkohol vyrábí, ve Švýcarsku a na Korzice dokonce slouží i pro výrobu piva.

Existuje dokonce několik rozsáhlých knih, které se recepty z tohoto druhu ovoce zabývají. Třeba v takové Americe si nedokáží představit krocana bez kaštanové nádivky, toto jídlo je dokonce jejich národním a jí se pravidelně na Den díkuvzdání.

Jedlý kaštan je také velmi významnou dřevinou a plodem, který je takřka ideální pro zvěř. Když se pomine jeho výživová hodnota, pak je také třeba zmínit jeho úžitkovou hodnotu dřeva, které je velmi tvrdé a disponuje prakticky stejnými vlastnostmi jako dřevo dubové.

Spousta léčivých účinků

Tento druh ovoce má pro lidský organismus až neuvěřitelný přínos. Čistí totiž játra od jedovatých zplodin a také aktivně působí proti průjmům, psychickým poruchám a stavům úzkosti. V lidovém léčitelství a farmakologickém průmyslu se využívají listy jako prostředek, který pomáhá bojovat s nepříjemným kašlem. K tomu všemu jsou ještě hodně chudé na obsah cukru, tudíž jsou ideální pochutinou pro diabetiky.

Jak na pečené kaštany?

Jedlé kaštany si asi většina z nás spojí s pečením. My jsme si pro vás připravili poměrně jednoduchý recept, jak takovou delikatesu připravíte.

Začněme tím, že kaštany vložíme do vody a necháme je po dobu několika hodin nasáknout, abychom učinili prevenci proti jejich případnému vysušení. Následně je vyjměme a osušme. Z jedné strany je pak nutností naříznout slupku do kříže.

Kaštany se vyskládají na plech a pečou se 20 minut při teplotě okolo 200 °C. Slupka by se měla viditelně rozevřít a kaštany by také měly být na svém povrchu křehké, nicméně uvnitř měkké, což můžeme otestovat vidličkou nebo jeden z nich rozříznout.

Horké kaštany je následně nutné trochu pokropit vodou, zabalit do starší utěrky a tlačit, díky čemuž praskne slupka. Pak už je jen stačí přemístit do keramické misky, zakrýt talířem, aby pomaleji ztrácely teplotu, a s chutí pojídat.

