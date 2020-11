Prymula, kterého Babiš vyhodil, mu může dále sloužit. Podle epidemiologa je PES politická tabulka

Po svém odchodu z ministerstva zdravotnictví si dal Roman Prymula mediální klid. V posledních dnech se však zase na scénu vrací. Opatrnými krůčky, zřejmě se nechce pouštět do přestřelky s premiérem Andrejem Babišem. Ten by ostatně podle zákulisních informací dále stál o služby tohoto odborníka.

Jasno ale stále není, Prymula nic neslíbil ani po nedávné schůzce s prezidentem Zemanem v Lánech. Stejně tak zatím nevíme, jaký důvod měla Prymulova schůzka se šéfem poslanců Faltýnkem ve vyšehradské restauraci, která mu "zlomila vaz". Pokoutně v noci a navíc v době, kdy byla kvůli koronaviru zavřená. Co víme, je skutečnost, že se epidemiolog stal jedinou "obětí", pan Faltýnek učinil pouze symbolické gesto, když rezignoval na funkci prvního místopředsedy hnutí ANO. To je pouze kosmetická úprava.

Kritika nepřímá, ale jasná

Téměř jisté je, že pokud by Prymula na nějakou spolupráci s Babišem kývnul, nebude se pouštět na tenký led a do vládních rozhodnutí nebude chtít zasahovat. Už proto, že pro Babiše velmi tvárný Jan Blatný v jeho očích nejspíš není muž, který by měl zemi vyvést z krize. Nakonec, už v Partii televize Prima ho nepřímo kritizoval za "slavnou" tabulku známou jako PES.

„Veřejnost po té tabulce volala. Ale je to spíš politické, nikoli praktické. Je otázkou, jestli není příliš nepřehledná. Nedokážu si představit, že zůstane v této finální podobě celou dobu. Na problémy je třeba reagovat,“ vysvětlil Prymula s tím, že je chybou, že všech pět stupňů znamená nouzový stav. „To není dobré. Nouzový stav by měl být vázán jen na nejvyšší patra, řekněme stupeň 4 a 5. Ostatní opatření by se měla dělat mimo nouzový stav.“ Plukovníkovi se nelíbí ani myšlenka na rozvolňování opatření nebo návrat dětí do škol. Podle něj „je to uspěchané“.

Překousne plukovník ponížení?

Prymula dříve přiznal, že by stát o jeho služby stál. „Nechci být zodpovědný za nynější opatření proti covid-19,“ dodal epidemiolog. Dnes tedy návrat aktuální není, což se ale snadno může změnit během několika málo dní. A pokud by se opravdu jakýmkoli způsobem vrátil, byl by to velký paradox. Vyhozený, zostuzený muž, jehož návštěvu restaurace premiér označil „za absolutní katastrofu, která se nedá omluvit“, by najednou pro stejného člověka zase pracoval.

Všechno by tedy bylo zapomenutou? Nebo by měl pan Prymula černý puntík v žákovské knížce? Těžko říct, ale překousnout veřejné ponížení doslova v přímém přenosu by pro plukovníka asi nebylo snadné. Ale z minulosti už podobný případ známe. Stačí si vzpomenout na bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou.

