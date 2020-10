Co víme o novém ministru zdravotnictví? Jan Blatný zatím nechce opatření zpřísňovat, ale vyžaduje jejich dodržování

Premiér Babiš se netají tím, že Jan Blatný nebyl jeho první volbou. Pro nového ministra to není ten nejlepší úvod do funkce, tedy v okamžiku, kdy ještě ani nestačil prokázat, na co má a co případně bude zvládat s obtížemi. Nejde o politika, ale o lékaře, který z praxe v brněnské nemocnici skočil rovnou do ministerského křesla. Má šanci uspět?

Odborník na hemofilii

Ministr zdravotnictví Jan Blatný je především odborník na nemoc, zvanou hemofilie, což je porucha srážlivosti krve. Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. studoval a v roce 1994 promoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor všeobecné lékařství. Má za sebou i zkušenosti ze zahraničí, podílel se jak na léčbě dětí s hemofilií, tak i na léčbě leukémie i dalších nádorových onemocnění. Od roku 2005 pracoval ve Fakultní nemocnici Brno. Až do těchto dnů zde zastával funkci náměstka ředitele, dříve primáře oddělení dětské hematologie. Kromě své lékařské praxe se věnoval také výuce mediků na Masarykově univerzitě.

Trošku horší chřipka?

Jeho odpůrci mu vyčítají jarní postoj k pandemii koronaviru, kdy covid-19 označoval za trošku horší chřipku. Pro druhou vlnu ale svůj názor již přehodnotil a nyní je naopak zastáncem striktního dodržování veškerých nařízení, včetně omezení kontaktů mezi lidmi.

Změnit strach v respekt

Po svém uvedení do funkce už jako nový ministr zdravotnictví poprvé promluvil o své představě, s níž do ministerského křesla usedá. Jedním z hlavních vyjádření, které zde v souvislosti s koronavirem zaznělo, je snaha Jan Blatného změnit strach z viru v respekt, protože strach podle jeho názoru lidi paralizuje a rozděluje. Konstatoval také, že se chce ve svém rozhodování řídit daty, která mají být sdílená a všem srozumitelná. Další postup chce prezentovat po základním seznámení se situací a možnostmi, konstatoval ale, že zpřísňování současných opatření nepředpokládá. Zároveň však upozornil na nutnost jejich dodržování.

Prymula skončil kvůli schůzce v restauraci

Jeho předchůdce Roman Prymula, který zastával post ministra zdravotnictví od září tohoto roku, skončil po aféře, kdy byl novináři přistižen, jak bez roušky vychází v noci z restaurace, která měla být zavřená. Šlo o schůzku s tehdy ještě prvním místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem a ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem.

