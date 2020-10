Netradiční halloweenské oslavy po celém světě: V Mexiku nosí na hřbitov nebožtíkům lebky z cukru, v Nepálu oblékají děti za krávy

Všichni známe Halloween jako tradiční anglosaský svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů, chodí od domu k domu s tradičním pokřikem "trick or treat" a vlastně v podstatě "koledují" o sladkosti stejně jako české děti o Velikonocích.

Ne všude ale slaví Halloween takto. Existují země, ve kterých se tento svátek nejen jmenuje jinak, ale pro obyvatele má i naprosto jiný význam. Někdy docela děsivý.

Pojďte se s námi podívat do několika zemí světa, kde byste Halloween asi ani slavit nechtěli.

V Mexiku se nosí na hřbitov lebky z cukru

V Mexiku svátek pojmenovali Dnem smrti a slaví se tři dny (od 31. října do 2. listopadu). Tyto dny se podobají českým Dušičkám. Rodiny se schází, aby se lidé společně pomodlili za své blízké. Místo věnců jim však na hřbitov nosí zdobené lebky z cukru, afrikány a jejich oblíbené pokrmy a nápoje. Od roku 2008 je tato tradice zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Rumunsko vzpomíná na hraběte Draculu

Rumunsko je zemí, kde žil dle legend hrabě Dracula, proto není divu, že se tyto oslavy točí kolem něj. Obyvatelé Rumunska se ve velkém oblékají do upířích kostýmů a nasazují si strašidelné masky duchů. Společně si pak vypráví příběhy ze života Draculy.

V Německu svátek zlidověl

To v Německu na to jdou jinak. I když to není jejich národní svátek, natolik se u nich zabydlel, že stejně jako anglicky mluvící země oblékají děti do strašidelných kostýmů a posílají je od dveří ke dveřím "koledovat" sladkosti. Stejně slaví i svatého Martina, který přichází na bílém koni jen o jedenáct dní později.

V Číně vysílají lodičky po vodě

V Číně se o víkendu bude pořádat Festival hladových duchů, kterým lidé darují jídlo a zapalují vonné tyčinky. Pak se dle pověsti otevřou dveře do nebe i pekla a duše se mohou setkat se svými blízkými z pozemského světa. Aby duše poznaly, jakým směrem se mají vydat, vysílají věřící po vodě lodičky.

Ve Skotsku provádí čarodějné rituály

Skotsko zase považuje západ slunce z 31. října na 1. listopadu za čarodějnický nový rok. Jde o předěl mezi světlou a temnou částí roku. Skotové ten den bujaře slaví, tančí kolem ohňů a provádí čarovné rituály. Rodiny chystají jídlo pro mrtvé předky, aby je ochraňovali i v budoucnu. Nyní však čím dál tím více i zde svátek podléhá komerčnosti a podobá se tomu americkému.

Austrálie vede v halloweenských párty na pláži

V Austrálii, kde panuje teplé a slunečné počasí, se Halloween slaví díky obrovské párty na pláži. Domy mají strašidelnou výzdobu, na stromech visí dýňové lampióny, pavučiny a zahrady zdobí černé kočky či čarodějnice. Koledovat chodí celé rodiny a všichni si to náramně užívají.

Jihokorejci chtějí získat přízeň předků

Po probuzení do tohoto dne vykonávají Jihokorejci vzpomínkovou bohoslužbu Charye, věnovanou obvykle čtyřem generacím nazpět. Tím chtějí získat přízeň předků. Připravují jim tedy nejrůznější laskominky, aby je měli rádi.

V Nepálu se převlákají za krávy

Korunu tomu nasadil Nepál, kde je Halloween kromě svátku všech, co odešli ze světa předchozí rok, také slavností krav. Rodiny se účastní průvodu v Kathmandu, který vede kráva. Díky pozůstalým v průvodu se duše zesnulého dostane do nebe. Pokud krávu nemají, žádný problém, oblečou za ni své děti a můžou yvrazit.

KAM DÁL: Karel Kramář: Muž odsouzený k trestu smrti, první předseda vlády plný naděje i zklamaný politik ve sporu s Benešem.