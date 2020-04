K Velikonocům patří vaječná jídla. Zkuste třeba slavnostní ozdobenou tlačenku v pikantní podobě

I když letos nepřinesou koledníci domů košík plný vajíček, které je vždy potřeba co nejrychleji spotřebovat, vaječná jídla k Velikonocům jednoduše patří. Jenomže co kromě pomazánky nebo salátu ještě můžeme vyrobit? Třeba vaječnou tlačenku, která je poměrně jednoduchá a chutná výborně.

Co s velikonočními vejci? Jistotou je vaječná tlačenka

I když letos nepřinesou koledníci domů košík plný vajíček, které je vždy potřeba co nejrychleji spotřebovat, vaječná jídla k Velikonocům jednoduše patří. Jenomže co kromě pomazánky nebo salátu ještě můžeme vyrobit? Třeba vaječnou tlačenku, která je poměrně jednoduchá a chutná výborně.

Velikonoce jsou zkrátka obdobím, kdy si vařené vajíčko většinou dopřejí i ti, pro něž je to opravdu jen výjimka. Kdo by ale odolal krásně barevnému a ozdobenému? Jak se ale říká, i tady platí, že “čeho je moc, toho je příliš”, a tak se ujídání navrdo uvařených vajec brzy omrzí. Můžeme je ale spotřebovat najednou a ještě si pochutnat. Pojďme to zkusit.

Jen několik surovin

Na vaječnou tlačenku budeme samozřejmě potřebovat natvrdo uvařená vejce (6 - 8), sklenici zeleniny nakládané ve sladkokyselém nálevu (běžně je k dostání, osvědčená je “Moravanka”), salám v množství podle chuti, želatinu pro slaná jídla a majonézu nebo tatarku. Jednoduchou přípravu budeme mít hotovou za chvíli.

Oloupat a nakrájet

Oloupaná vejce nakrájíme ideálně na podobně velké kousky a dáme do mísy. Nakládanou zeleninu scedíme, ale nálev si necháme pro další práci. Také zeleninu nakrájíme na malé kousky a přidáme k vajíčkům, stejně jako salám. Vše přisolíme, můžeme trochu opepřit a pokud bychom si přáli pikantnější variantu, hodí se malé množství chilli. Vše spojíme majolkou nebo tatarkou a základ je hotov.

Důležitá je želatina

Nyní je třeba vytvořit želatinovou zálivku. Tu připravíme přesně podle návodu na sáčku jen s tím rozdílem, že nepoužijeme vodu, ale právě nálev z nakládané zeleniny, který jsme dříve slili do zvláštní nádoby. V obchodech lze koupit přímo želatinu na vaječnou tlačenku, ale použít můžeme i klasické plátky želatiny. Jakmile je hotovo, nalijeme tekutou želatinu do směsi v míse a dobře promícháme.

Do formy a do lednice

Ideální formou pro vaječnou tlačenku jsou ty na biskupský chlebíček nebo srnčí hřbet. Ještě před tím, než do ní směs vlijeme, vyložíme formu potravinovou fólií (pokud nemáme, stačí mikrotenový sáček). Formu zakryjeme potravinovou fólií. Nyní už nezbývá nic jiného než formu naplnit a počkat, až vše v lednici důkladně ztuhne. Podávat můžeme s pečivem nebo “jen tak”.

Ozdobená tlačenka bude chutnat ještě lépe

Pokud bychom měli čas a chtěli si s přípravou vaječné tlačenky dát opravdu práci, můžeme ji krásně ozdobit. Jak? Formu si připravíme dříve, než budeme rozpouštět želatinu. Na její dno (vyložné fólií) pak nalijeme velmi tenkou vrstvu čiré želatiny a dáme na několik málo okamžiků ztuhnout do mrazáku. Poté na ni naklademe do ozdobných tvarů například na plátky uvařená vejce, okurku, papriku, případně tenké proužky jarní cibulky.

Až budeme se vzorem spokojeni, velmi opatrně jej přelijeme další tenkou vrstvou želatiny a opět necháme v mrazáku ztuhnout. Trvá to opravdu jen chviličku, protože stačí jen velmi slabá vrstva, aby se vzor zafixoval před přidáním směsi. Postupujeme ale opravdu opatrně, protože lehké části vzoru mají tendenci plavat. Pak už postupujeme stejně jako v předchozím případě. Formu doplníme připravenou směsí a vložíme do lednice. Nejlépe je nechat v ní tlačenku přes noc.

Zajímavý nápad

Další zajímavou možností, jak vaječnou tlačenku nápaditě servírovat, je využití jedné formy. Stačí rozkrojit papriku a směs do ní nalít. Potom ji můžeme strávníkům podávat i s “obalem”.