Kvalitní impregnace bundy umí ochránit před nachlazením

Zájem o nepromokavé oděvy roste. Nejen pokud jde o oblečení speciálně určené pro outdoorové aktivity, pro sport či různé pobyty v extrémních podmínkách. I pro běžné nošení preferujeme funkční nepromokavé oděvy. Jejich cena je však mnohonásobně vyšší, a není to jediná nevýhoda. Toto oblečení často nesplňuje ani naše požadavky, pokud jde o styl. Lyžařská ani outdoorová bunda prostě do města nepatří. Řešením je kvalitní impregnace, která nepromokavé vlastnosti nabídne i běžné bundě a oblečení.

Nepromokavost při zachování vzdušnosti, tedy odvodu par směrem od těla ven skrz oblečení – to jsou základní vlastnosti, které by nám především vrchní část našeho outfitu měla nabídnout. Obvykle jde o bundy. Mohou být z membránových materiálů, jako jsou Gore-tex a jemu podobné. Je to však řešení drahé a designově většinou velice specifické. Jinou možností je pak využití impregnace v podobě nanesené, většinou nastříkané vrstvy na oděv. Impregnace bundy nám propůjčí hned několik zajímavých vlastností.

Vhodná impregnace bundy udělá tento kousek oděvu vodoodpudivým a tedy nepromokavým. Pokud použijete moderní nano impregnaci, nedojde k uzavření pórů bundy směrem ven, a i když bunda odolá vodě zvenčí, zevnitř zůstane stále paropropustnou a tedy vzdušnou. Nebudeme se v ní potit, protože vodní páry a pot budou mít zajištěnou cestu ven. Současně ale naše tělo zůstane suchým i v deštivém počasí. Impregnace chrání též před větrem.

Po použití nano impregnace získá bunda ještě další supervlastnost. Bude doslova odpuzovat špínu. Svoji oblíbenou bundu nebudete muset prát po celou sezónu. I nejhorší špínu odstraníte s použitím vlhkého hadříku. Mnohdy špína, jako je třeba bláto, doslova sama opadne.

Kde se berou tyto unikátní vlastnosti nano impregnace?

Běžná impregnace oděvů i obuvi se používá již dlouho. Její efekt není zanedbatelný, ale ani nijak působivý. Pracuje na molekulární úrovni a kvůli tomu nelze dosahovat tak ohromující výsledky, s jakými se setkáváme u nano impregnace. Ta totiž pracuje na úrovni atomů. Takže běžná impregnace na stany sice naimpregnuje i bundu, ale nano impregnace nabídne více – delší trvanlivost, větší efekt i zajímavější vlastnosti.

Efekt lotosového květu

Nano impregnace se chová jako lotosový květ. Rostlinka, její listy i květ vyrůstají z bahna, a přesto jsou nádherné bez skvrn a špíny, jež by na nich ulpěla. Z hladkého povrchu kapky vody, bláta i další špína rychle sklouznou. A právě tímto efektem se inspirují moderní technologie firmy NanoConcept, která vyrábí i velice kvalitní impregnaci na bundy, další oděvy a obuv.

Výhody nanoimpregnace ve srovnání s klasickou

Nano impregnace má výrazně vyšší odpudivé vlastnosti než klasická. Projevuje se to vyšší účinností, pokud jde o odpuzování vody, sněhu i špíny. Naimpregnované oděvy si přesto ponechávání svoji vzdušnost – tedy dýchají. Nano vlastnosti zaručují, že bunda bude odpuzovat pouze vodu, ne vzduch. Což běžné impregnace založené na bázi teflonu, vosku, oleje a silikonu nabídnou neumí. Nano impregnace je sice dražší technologií, ale vydrží až pětkrát déle. Celkem lze oděv takto ošetřený až desetkrát vyprat, a dokonce i vysušit v sušičce. Pak lze nano impregnaci opakovaně aplikovat.

Mokrá bunda ohrožuje naše zdraví

V mokrém oblečení ztrácí naše tělo až dvacetkrát rychleji teplo než v suchém. Voda je totiž velice špatný izolant. Proto je nepromokavé oblečení, které současně zevnitř nezadržuje vodní páry, důležitým předpokladem k tomu, abychom se nenastydli. Mokrá bunda je cestou k nachlazení, na které se pak umí rychle nabalit další virové i bakteriální onemocnění. Oslabený organizmus je pro ně rájem. Jako ochrana přitom stačí tak málo – udržet tělo v teplu a v suchu pomocí nano impregnace.