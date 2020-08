Lednice může být nebezpečná, když si nedáme dobrý pozor

Lednici máme proto, abychom uchovali potraviny déle v poživatelném stavu. Jenže právě to, o co se chceme nejlépe postarat, tedy jídlo pro celou rodinu, ukládá mnoho lidí do prostor, které jsou nebezpečné nejen pro samotné potraviny, ale i pro jejich konzumenty. Všudypřítomných bakterií je třeba se zbavit! Jak?

Je zajímavé, že právě lednice, která by měla být symbolem čistoty a hygieny, skrývá v mnoha případech tolik bakterií a dalších choroboplodných zárodků, že by se za to nemusela stydět ani leckterá toaleta. Málokdy si totiž uvědomíme, že i když lednici důkladně vyčistíme, už s prvním vloženým vajíčkem, první mrkví nebo jakoukoliv další potravinou ji opět osídlíme novými bakteriemi. Jak zjistili odborníci, nejvíce jich je možné najít právě v zásuvce, která bývá ve spodní části lednice a je určena na zeleninu.

Čerstvé potraviny

Poud mluvíme o čisté lednici, je samozřejmé, že v ní nebudeme uchovávat potraviny, které jsou zjevně za hranicí své životnosti. V zeleninové zásuvce bychom opravdu neměli najít hnijící rajčata, okurku, která se pomalu, ale jistě chystá k dobrovolnému odchodu, nebo jiné podobné potraviny. Není tak neobvyklé, že se zelenina rychle zkazí, a proto je nutné denně zásuvku překontrolovat - alespoň pohledem - a hlavně nedělat větší zásoby, než rodina v krátké době zkonzumuje. Lednice nemá plnit funkci mrazáku, který uchová potraviny i několik měsíců. Mělo by jít o místo, kde se potraviny přibližně jednou do týdne úplně obmění. Alespoň ty základní.

Čistota je základ

Základem bezpečného a zdravého prostředí v lednici je samozřejmě její co nejdokonalejší čistota. Měli bychom jí svoji pozornost věnovat opravdu často, minimálně jednou měsíčně je ale nutné udělat „generální úklid“, při němž potraviny z lednice vyjmeme a celý vnitřní prostor vytřeme vhodným přípravkem. Pokud nechceme použít chemii, vystačíme si i s octovou vodou. Je ale potřeba dát pozor na všechny kouty, protože i z malého zanedbání se mohou mikrobi poměrně rychle znovu rozmnožit. Velkou péči věnujeme odtokovému otvoru, který má lednice pro samočinné odmrazování. Právě zde se usazuje případná nečistota.

Bez zápachu

Pokud se budeme o lednici dobře starat, nemělo by se stát, že z ní ucítíme zápach. Pokud ale přece k takové situaci dojde, pomůže (po dokonalém vymytí) se zbytky zápachu miska s octem, umístěná uvnitř prostoru lednice.

Pozor na maso

Koupené maso, které chceme zpracovat hned druhý den, asi nebudeme ukládat do mrazáku, lednice v tomto případě postačí. Je ale nezbytné dát si velký pozor, aby ze sáčku nic nevyteklo, protože právě to může být příčinou nepříjemného zápachu. Vždy je tedy vhodnější potraviny, u nichž podobné nebezpečí vzniká, do lednice ukládat ještě v další nádobě. Můžeme k tomuto účelu mít připravné plastové misky, které potom spolu s danou potravinou z lednice vyndáme a můžeme například umýt v myčce.

Organizovaná lednice

Dobrým pomocníkem jsou krabice, krabičky, plastové nádoby a misky s víkem, které pomohou v lednici udělat a udržet pořádek a čistotu. Pokud navíc nabízejí možnost popisu, není problém na každou z nich napsat buď datum uložení potravin, nebo lépe datum jejich doporučené spotřeby - a je vystaráno. Následně už stačí jen přehlédnout krabičky a hned máme jasný přehled, co je nutné zpracovat v dohledné době a které potraviny ještě v lednici vydrží.

Za zdraví to stojí

Všichni si jistě přejeme udělat pro svoji rodinu, pro děti i všechny blízké jen to nejlepší. Zřídit a udržet pořádek v lednici je to nejmenší…