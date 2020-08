Maso a sýry k sobě nepatří. V lednici napáchají neplechu stejně jako další špatně umístěné potraviny

Správné ukládání potravin se řídí podle vlhkosti v chladničce. Čím výše je police posazena, tím nižší je v ní vlhkost. Proto se do dolních přihrádek dávají věci, kterým hrozí vysušení - ovoce a zelenina.

Před ukládáním je nemyjte a radši s tím počkejte, až je budete potřebovat. Do lednice můžete dávat jablka, hrušky, hroznové víno nebo různé ovoce, jako jsou jahody, borůvky a maliny. Ze zeleniny do ledničky ukládejte listovou a košťálovou zeleninu, včetně například ředkviček.

Co do lednice nepatří?

Do lednice ale nedávejte cibuli, česnek a brambory. Všechno se hodí spíše do spíže nebo sklepa. Rajčata, lilek, papriku, okurku nebo zázvor také raději uchovávejte v pokojové teplotě. Co se týče ovoce, pak do lednice nedávejte citrusy, melouny, banány, ale ani mango či ananas. Nad ovoce a zeleninu patří rychle kazící se potraviny a hodí se sem syrové maso, ryby nebo drůbež. Takové maso by mělo být vždy uzavřené v obalu, i kdyby to měla být plastová krabička.

Nad maso pak už patří jen výrobky připravené k okamžité spotřebě. To mohou být masné výrobky, jako jsou šunky a salámy zabalené v papírovém obalu, mléčné výrobky jako například sýry, tvarohy a jogurty, ale i nedojedené zbytky nebo dortíky.

Co kam umístit

Pokud má vaše lednice více polic, skladujte masné výrobky, mléčné výrobky a zbytky separátně. Pokud však máte menší lednici, využijte plastových krabiček k oddělení masných a mléčných výrobků. Zabráníte tak nejen kontaminaci chuti a vůní, ale i rychlejšímu kažení.

Dveře ledničky poskytují další prostor pro skladování, ale zde se už tak často nechybuje díky specifickým rozměrům každého oddělení. Dolů do přihrádky se dává mléko, džusy, minerálky, pivo nebo víno. Do přihrádek ve středu pak můžete umístit dresinky a dokonce i již otevřené pomazánky nebo máslo. Na úplném vrcholu se pak nachází místo na vejce.

Stačí několik pravidel

Chybí vám ve výčtu něco? Je docela možné, že některý výrobek se do lednice dávat nemusí a uspoří tak spoustu místa pro potraviny, které chlad skutečně potřebují. Kromě již zmíněných příkladů z ovoce a zeleniny se do lednice nemusí dávat konzervy (masové i zeleninové), zavařeniny a marmelády, med, kečupy, hořčice, paštiky a káva.

Stačí se řídit několika pravidly a uvidíte, že správně uchované potravin vydrží čerstvé a chutné déle. Omezíte množství potravin, které je třeba vyhodit, a pomůžete i své peněžence, neboť nebudete muset tak často chodit na nákupy.

